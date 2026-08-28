«Ναυάγησε» η εξαγορά της Paypal από Stripe και Advent – Απέρριψε πρόταση 53 δισ. δολαρίων

Δεν είχε αίσιο τέλος η πολυδιαφημισμένη εξαγορά της Paypal από τις εταιρείες Stripe και Advent, οι οποίες έκαναν πίσω και δεν προχώρησαν στην κατάθεση των 50 δισ. δολαρίων, μετά την άρνηση της Paypal.

Η Paypal, που σε μεγάλο βαθμό καθιέρωσε τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην καθημερινότητα των πολιτών, δεν δέχτηκε την πρόταση εξαγοράς αξίας 53 δισ. δολαρίων, παρά το ότι βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κοινοπραξία δεν επιδιώκει πλέον την εξαγορά της PayPal, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Η αρχική προσφορά που είχε καταθέσει ξεπερνούσε τα 50 δισ. δολάρια, ενώ τον Ιούλιο η Stripe και η Advent είχαν προσφέρει 60,50 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την PayPal σε περισσότερα από 53 δισ. δολάρια.

Η προσφορά θεωρήθηκε ανεπαρκής από το διοικητικό συμβούλιο της PayPal, ενώ είχαν προκύψει δυσκολίες που αφορούσαν τη χρηματοδότηση και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της συμφωνίας. Οι δύο πλευρές είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο υψηλότερης προσφοράς, ωστόσο τελικά η προσπάθεια εξαγοράς εγκαταλείφθηκε.

Η εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο στη μετοχή της PayPal, η οποία υποχώρησε έως και 14% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής (28.8.2026) στην εναλλακτική πλατφόρμα Blue Ocean, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η PayPal έχει αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αναβάθμιση των τεχνολογιών πληρωμών της, ενώ παράλληλα έχει χάσει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές όπως η Apple και η Alphabet.

Το ενδιαφέρον για την εξαγορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, είχε συμβάλει στην ανάκαμψη της μετοχής, που έχει ενισχυθεί περισσότερο από 40% στο τρέχον τρίμηνο, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας περίπου στα 52,6 δισ. δολάρια.