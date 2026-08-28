Στην Wonderplant ο πρωθυπουργός για την μεγάλη επένδυση – Ποιες άλλες επιχειρήσεις επισκέφτηκε στη Βόρεια Ελλάδα

Οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν εδραιώσει τα σήματά τους στην ελληνική και διεθνή αγορά, εταιρείες που έχουν αξιοποιήσει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου για να μεγεθύνουν το αποτύπωμά τους, καθώς και τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας TOTTIS, στο εργοστάσιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ξινό Νερό και στις εγκαταστάσεις της οικογενειακής επιχείρησης ΓΚΡΕΚΑ ενώ επισκέφτηκε και τις εγκαταστάσεις της Wonderplant, μετά τα εγκαίνια της μεγάλης επένδυσης της εταιρείας στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας στην Μαυροπηγή Πτολεμαϊδας.

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«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα. Έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο – θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση – πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας», ανέφερε o Κυριάκος Μητσοτάκης από τις εγκαταστάσεις της Wonderplant, που ελέγχεται από τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Μιχάλη Αραμπατζή, Θέμη Μακρή και Σταύρο Νένδο.

«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη – η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός ενώ σχολίασε και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία σημειώνοντας ότι ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και επιλογή αυτής της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση και την εξωστρέφεια.

Πέρα από την Wonderplant, όπου την παρουσίαση έκανε ο πρόεδρος της εταιρείας και πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε επίσης μεταξύ άλλων τις εγκαταστάσεις της TOTTIS, της Ξινό Νερό και της ΓΚΡΕΚΑ.

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Η TOTTIS βάζει στόχο αύξηση προσωπικού 20%

Ας σημειωθεί ότι η TOTTIS PACK ενισχύθηκε μέσω αναπτυξιακού με 469.686,60 ευρώ και η TOTTIS FOODS INTERNATIONAL με 1.341.897 ευρώ για επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής κρουασάν με ποσό ενίσχυσης υπό τη μορφή φοροαπαλλαγής.

Ο όμιλος διαθέτει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, με παρουσία σε 40 χώρες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της υπερβαίνει τα 160 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 εκατ. ευρώ αφορούν εξαγωγές.

Υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 45 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, εκ των οποίων 27 εκατ. ευρώ αφορούν στη Φλώρινα. Απασχολεί περίπου 1.000 εργαζόμενους (εκ των οποίων 600 στη Φλώρινα), με προσδοκώμενη αύξηση προσωπικού 20%. Επιπλέον, η TOTTIS PACK εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της, στοχεύοντας σε ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας της στα Βαλκάνια.

Νέο εργοστάσιο από την Ξινό Νερό

Από την πλευρά της, η Δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό έχει ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό με πάνω από 5,6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία «Ξινό Νερό Α.Ε.», με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αμυνταίου, εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό από το 1958, ενώ ο πόρος «Ποϊρό» έχει αναγνωριστεί ως ιαματικός, με Master Plan για μονάδα ποσιθεραπείας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε από 1,5 σε 8 εκατ. ευρώ, με στόχο τα 10 εκατ. ευρώ το 2026 και με κερδοφορία περίπου 1,25 εκατ. ευρώ αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν από 11 σε 68 και η εταιρεία διοχετεύει 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως στην τοπική οικονομία.