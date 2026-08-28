Προσωρινή λύση για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ – Θα εργάζονται άλλα 2 χρόνια

Οι απολυμένοι υπάλληλοι της ΛΑΡΚΟ θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εταιρεία τους επόμενους 24 μήνες, χωρίς να αλλάξει κάτι στον τόπο ή τρόπο εργασίας τους, με το ειδικό καθεστώς που ισχύει μετά την απόλυση τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που θα έχουν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, ανέρχονται στα 1.250 ευρώ.

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Η ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν για τα επόμενα δύο χρόνια να απασχολούνται στις ίδιες θέσεις και και με τον ίδιο ρόλο που είχαν.

Η μέγιστη δαπάνη του προγράμματος διαμορφώνεται σε, περίπου, 45.690.100 ευρώ, με τη χρηματοδότηση βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη η δαπάνη ανήλθε σε, περίπου, 7.635.060 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2026 προβλέπεται χρηματοδότηση έως 8.915.040 ευρώ

Για το 2027 το ποσό φτάνει έως τα 9.151.200 ευρώ

Για το 2028 προβλέπονται έως 7.489.600 ευρώ

Για καθένα από τα έτη 2029, 2030 και 2031 έως 4.166.400 ευρώ

Η ΚΥΑ «Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία “ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ”» (Β’ 2686) έχει την επικύρωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.