Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Ανάπτυξη 5-6% προβλέπει για το 2026 με επιφυλάξεις λόγω κόστους και γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Με χαμηλότερη δυναμική από την αναμενόμενη έκλεισε το 2025 για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία όμως διατηρεί θετικές προσδοκίες για το 2026, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων τόσο σε αξία όσο και σε όγκο κατά 5-6%. Η εκτίμηση αυτή, όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας Marcin Burdach στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης στη Ριτσώνα Ευβοίας, βασίζεται στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας, το οποίο είχε καταρτιστεί πριν από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και δεν περιλαμβάνει ακόμη τον πιθανό αντίκτυπο του πολέμου στο κόστος παραγωγής και στις μεταφορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας για το 2025 δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τις επιδόσεις του 2024, καθώς η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και η περιορισμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη επηρέασαν αισθητά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Οι πιέσεις αποτυπώθηκαν κυρίως στο κανάλι HORECA, επηρεάζοντας κατηγορίες όπως η μπύρα, ο μηλίτης και τα mixers, ενώ συνολικά η αγορά κινήθηκε με αυξημένη επιφυλακτικότητα. Για το 2026, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η καταναλωτική συμπεριφορά θα παραμείνει προσεκτική.

Η νέα διεθνής συγκυρία δημιουργεί πρόσθετους παράγοντες αβεβαιότητας για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με την εταιρεία να αναγνωρίζει ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να αποτιμηθεί πλήρως ο αντίκτυπος του πολέμου στην αγορά. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του πολέμου, ωστόσο είναι σαφές ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στο κόστος και στα έξοδα. Ας μην ξεχνάμε ότι όλες οι πρώτες ύλες εισάγονται, ενώ γενικότερα βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα μεταφορών», σημείωσε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Επενδύσεις με έμφαση σε νέες κατηγορίες προϊόντων

Την ίδια στιγμή, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα για την τριετία 2024-2026, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη κατευθυνθεί μέσα στο 2025 σε έργα αναβάθμισης παραγωγικής δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορά τη βελτίωση των υποδομών, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων που απαντούν στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, με την εταιρεία να εστιάζει σε επιλογές χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, σε premium προτάσεις και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στο κανάλι HORECA. Όπως ανέφερε ο Marcin Burdach, «στόχος μας είναι να φέρουμε στην ελληνική αγορά προϊόντα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγική βάση της εταιρείας στηρίζεται σε δύο ιδιόκτητες μονάδες συνολικής δυναμικότητας 2,2 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, από τις οποίες παράγονται 19 διαφορετικά προϊόντα. Στο χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνονται οι Fix Hellas, Mythos, Kaiser, Carlsberg, Nissos και Tuborg.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει εξαγωγική παρουσία σε 39 χώρες και πέντε ηπείρους, συνεργάζεται με 800 χονδρεμπόρους και διαθέτει δίκτυο 3.000 σημείων παράδοσης, στοιχείο που ενισχύει τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι στην ελληνική αγορά μπύρας η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατέχει την δεύτερη θέση, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.