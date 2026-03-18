Όμιλος Autohellas: Σε ιστορικό υψηλό το 2025 ο τζίρος, EBITDA 294,7 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή

Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 1,034 δισ. ευρώ για το 2025, με αύξηση 4,9% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, επίδοση που αποτελεί ιστορικό υψηλό ενώ καλές είναι και οι επιδόσεις για την κερδοφορία.

Το EBITDA του Ομίλου Autohellas διαμορφώθηκε σε 294,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 5,9%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 97,8 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ (μείωση 6%).

Συνολικά, στη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα και στις 8 ακόμη χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος, απασχολεί στόλο μεγαλύτερο των 65.000 αυτοκινήτων με επενδύσεις (ανανέωσης και επέκτασης) σε περίπου 20.000 νέα αυτοκίνητα εντός του 2025.

Η κερδοφορία του ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με 10,6 εκατ. από μερίσματα των συμμετοχών στην AEGEAN και την Trade Estates. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκαν στα 584 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα από τα αντίστοιχα 490 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση μέρισμα 0,85 ευρώ / μετοχή για την χρήση του 2025.

Μισθώσεις Ελλάδας (Hertz)

Η δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12,5%, φτάνοντας τα 326,5 εκατ. ευρώ, με ανάπτυξη που προήλθε κυρίως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις αλλά και από τις βραχυχρόνιες, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τη διεύρυνση των διαθέσιμων στόλων. Η θετική πορεία υποστηρίχθηκε και από άνοδο 6,1% στις αεροπορικές αφίξεις.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,1%, με οριακή βελτίωση, συνεισφέροντας συνολικά 526,9 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών. Οι εισαγωγικές εταιρίες του ομίλου αύξησαν τον συνολικό όγκο πωλήσεων κατά 7%, με ισχυρή άνοδο στα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά μειωμένη κερδοφορία ανά πώληση με μεγαλύτερη συμμετοχή των πωλήσεων σε εταιρικούς στόλους. Στη λιανική, η κερδοφορία παρέμεινε ικανοποιητική, ενώ προστέθηκαν δύο νέα σημεία πώλησης στην Αθήνα. Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα και το After Sales κατέγραψε σημαντική αύξηση τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών (ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις 171,4 εκατ. ευρώ το 2025.

Διεθνής Δραστηριότητα (Hertz)

Ο κύκλος εργασιών της διεθνούς δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων, έφθασε συνολικά τα 180,6 εκατ. ευρώ το 2025. Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου η αυξημένη τουριστική κίνηση το 2025 έναντι του προηγούμενο έτους ενίσχυσε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με υψηλότερες τιμές, βελτιωμένη διαχείριση στόλου και βέλτιστο μείγμα οχημάτων. Στις εταιρικές μισθώσεις, το μερίδιο αγοράς παρέμεινε σταθερό στα Βαλκάνια και αυξήθηκε σημαντικά στην Κύπρο.

Στην Πορτογαλία (την μόνη αγορά όπου η δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά βραχυχρόνιες ενοικιάσεις), ο τουρισμός αυξήθηκε, όμως η ενίσχυση διαθεσιμότητας σε στόλους ενοικίασης αυτοκίνητων οδήγησε σε μείωση τιμών και πίεση στα οικονομικά μεγέθη. Η θυγατρική επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης στόλου και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποστήριξης με τρεις μονάδες.