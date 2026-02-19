Παπαχρήστου (ΕΑΣΕ): Κρίσιμες προτεραιότητες η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας

Τις βασικές θέσεις και προτεραιότητές της για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε χθες (18.2.2026) η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυσή της.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της ΕΑΣΕ στον δημόσιο διάλογο, ως φορέα που εκφράζει την εμπειρία και την οπτική των ανώτατων διοικητικών στελεχών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της οικονομίας και της επιχειρηματικής λειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη διατύπωση των θέσεών της, η ΕΑΣΕ επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Οι θέσεις αυτές βασίζονται στην εμπειρία στελεχών που λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις για επενδύσεις, θέσεις εργασίας, καινοτομία και ανάπτυξη και αποτυπώνουν την ανάγκη για ένα ουσιαστικό άλμα παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα περιβάλλον ανώτερου εργασιακού πολιτισμού.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της ηγεσίας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της καινοτομίας και της σύγχρονης διοίκησης ως βασικών παραγόντων βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Οι βασικές κατευθύνσεις των θέσεων

Οι θέσεις της ΕΑΣΕ, που παρουσιάστηκαν από τον Σάκη Έξαρχο, Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ, Επικεφαλής Ομάδας Θεσμικού Ρόλου, την Χριστίνα Παπανδρέου, Μέλος Ομάδας Θεσμικού Ρόλου ΕΑΣΕ και τον Κώστα Κεσεντέ, Μέλος Ομάδας Θεσμικού Ρόλου ΕΑΣΕ, εστιάζουν σε κρίσιμες προτεραιότητες για το μέλλον της οικονομίας και των οργανισμών, μεταξύ των οποίων:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

η ανάδειξη της υπεύθυνης ηγεσίας και της σημασίας που έχει η εταιρική διακυβέρνηση ως παράγοντες ανάπτυξης,

η ουσιαστική σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας,

η προώθηση της καινοτομίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

η καλλιέργεια σύγχρονου εργασιακού πολιτισμού που εδράζεται στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων,

και η ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου με την Πολιτεία για την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία να πετύχει ένα ουσιαστικό άλμα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Το άλμα αυτό δεν αφορά μόνο επενδύσεις ή τεχνολογία – αφορά κυρίως τον τρόπο που διοικούμε, συνεργαζόμαστε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας. Η ΕΑΣΕ, εκπροσωπώντας στελέχη που βρίσκονται καθημερινά στον παλμό της οικονομίας, επιδιώκει να συμβάλει με τεκμηριωμένο λόγο και υπεύθυνες προτάσεις στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της εργασίας, της ηγεσίας και της ανάπτυξης. Με αίσθημα ευθύνης και με εμπειρία από την πράξη, θέλουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την παραγωγικότητα, την εμπιστοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».

Την ταυτότητα και τον ρόλο της ΕΑΣΕ παρουσίασε ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, Βασίλης Ραμπάτ, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ένωσης ως θεσμικού φορέα που εκπροσωπεί την ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων και συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία και την ηγεσία.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΣΕ αποτελεί τον θεσμικό φορέα των ανώτατων διοικητικών στελεχών στη χώρα, εκπροσωπώντας μια δυναμική κοινότητα περισσότερων από 500 CEOs και ανώτατων στελεχών, που δραστηριοποιούνται σε 79 κλάδους της οικονομίας και διοικούν συνολικά περισσότερους από 251.000 εργαζομένους.