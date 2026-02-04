Σε νέα εταιρεία συμμετοχών περνά ο Όμιλος της ΤΕΜΕΣ στα ξενοδοχεία

Στην αναδιοργάνωση της εταιρικής του δομής προχωρά ο ξενοδοχειακός όμιλος της ΤΕΜΕΣ, με τη σύσταση της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών ĒNSOFI.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ĒNSOFI αποτελεί τη νέα μητρική εταιρεία συμμετοχών, στην οποία εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων της ΤΕΜΕΣ. Πρόκειται για έναν μετασχηματισμό της εταιρικής δομής, που σηματοδοτεί μια νέα φάση επιχειρηματικής εξέλιξης και στρατηγικής ωριμότητας του Ομίλου.

«Η σύσταση της ĒNSOFI αντανακλά την πρόοδο των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα στρατηγικό βήμα με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ευελιξίας των θυγατρικών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την συνέπεια της φιλοσοφίας, του οράματος και των διαχρονικών αξιών που τις διέπουν. Πρόεδρος της ĒNSOFI είναι ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Farsin Walizadeh, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία, που εντάχθηκε στον Όμιλο το 2007 και από τότε έχει αναλάβει πολλές και διαφορετικές θέσεις ευθύνης.

Στόχος της ĒNSOFI είναι να λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, διαμορφώνοντας κοινές κατευθύνσεις και αρχές, ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση. Το νέο σχήμα διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, σαφή κατανομή ρόλων και επιτρέπει σε κάθε εταιρία να εστιάζει απερίσπαστα στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της» σημειώνεται.

Το όνομα ĒNSOFI προκύπτει από τους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης – Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Society) και Οικονομία (Finance) – που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Οι πυλώνες αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά και καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, υλοποίησης και εξέλιξης των επενδύσεων, με στόχο την δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης της εταιρικής δομής, της ενδυνάμωσης της εταιρικής ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας κάθε δραστηριότητας, η ΤΕΜΕΣ ΑΕ θα χρησιμοποιεί εφεξής τον διακριτικό τίτλο Costa Navarino ΑΕ, με αποκλειστική εστίαση στο σύνολο των επενδύσεων και τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ομίλου στην Μεσσηνία, πάντα υπό την ηγεσία του Διευθύνοντα Συμβούλου, Ευγένιου Δενδρινού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης και της περαιτέρω διεθνούς καθιέρωσης της Costa Navarino, η ΤΕΜΕΣ και η Consiltech (κάθε μια μέτοχος κατά 50% της Πανόραμα ΑΕ, ιδιοκτήτριας και developer του Navarino Hills), συμφώνησαν να εισφέρει η Consiltech στην ΤΕΜΕΣ το 50% της Πανόραμα ΑΕ. Εφόσον η συμφωνία υλοποιηθεί, η ΤΕΜΕΣ θα καταστεί 100% μέτοχος της Πανόραμα ΑΕ και η Consiltech θα αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην ΤΕΜΕΣ (CostaNavarino AE).

Πέρα από την Costa Navarino και το The Ilisian, οι κύριες θυγατρικές της ĒNSOFI περιλαμβάνουν την NYNN, όπως και τις εταιρείες MALT Riviera και BELT Riviera, στις οποίες ο Όμιλος διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή αναπτύσσοντας επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο The Ellinikon. Επιπλέον, την TVIC (εταιρεία συμμετοχών), μειοψηφικές συμμετοχές στην Athens Beach Club και στη Στάδιο 2020, καθώς και άλλες δραστηριότητες.

Σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη συνεργειών, με την προσέλκυση επενδυτών -λειτουργών που μοιράζονται το όραμά του. Σήμερα, ο Όμιλος συνεργάζεται με περισσότερους από 80 εταίρους (third-party operators), οι οποίοι έχουν επενδύσει στην Costa Navarino και στο The Ilisian, αναπτύσσοντας υπηρεσίες και εμπειρίες εντός των προορισμών.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ĒNSOFI απασχολούν σήμερα περισσότερους από 3.500 εργαζομένους, ενώ στα προγραμματισμένα έργα της επόμενης δεκαετίας εκτιμάται ότι οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα ξεπεράσουν τις 20.000. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ίδιο διάστημα, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες αναμένεται να προσεγγίσει τα 10,5 δισ. ευρώ.