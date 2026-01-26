Βιολάντα: Ασφαλισμένη η τρικαλινή μπισκοτοποιία – Σε εξέλιξη η έρευνα για την εκτίμηση των ζημιών

Πλήρως ασφαλισμένη ήταν η μονάδα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Καρδίτσας, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από τη μεγάλη έκρηξη και την ισχυρή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα (26.1.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ασφαλιστική κάλυψη της μονάδας του εργοστασίου μπισκότων είχε διαμορφωθεί μέσω συνασφαλιστικού σχήματος, με επικεφαλής την Generali, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 40%. Στην ασφάλιση συμμετέχουν, επίσης, η Εθνική Ασφαλιστική με 30%, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με 25% και η Ιντερσαλόνικα με 5%, ενώ τη διαμεσολάβηση για τη σύναψη των ασφαλιστηρίων έχει αναλάβει η εταιρεία PENCO.

Το ακριβές ύψος της ζημιάς στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Βιολάντα θα αποτιμηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τη μονάδα έναντι πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων θα προχωρήσουν σε αναλυτικούς ελέγχους και εκτιμήσεις. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική τόσο για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων όσο και για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την επιχείρηση.

Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες, με στόχο τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και της φωτιάς, αλλά και την καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή της πορεία έχουν οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και παραγωγικές μονάδες.

Η εταιρεία ανέπτυξε τρία πλήρως καθετοποιημένα εργοστάσια, τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα, στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Τρικάλων – Καρδίτσας, σε ιδιόκτητες εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 55.000 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο μέρος της συνολικής παραγωγής του ομίλου.

Το δεύτερο λειτουργεί στη Λάρισα, στο 14ο χιλιόμετρο της οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Μακρυχώρι, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18.000 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για μία σύγχρονη και πρότυπη μονάδα παραγωγής μπισκότων, σχεδιασμένη με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών.

Το τρίτο εργοστάσιο, που αφορά τα προϊόντα Vitafree, βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Τρικάλων – Λάρισας, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25.000 τετραγωνικών μέτρων, και φιλοξενεί επίσης πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότων ειδικής διατροφής.

Σήμερα, η Βιολάντα καταγράφει κύκλο εργασιών (τζίρο) που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ και απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους. Υπό τη διοίκηση των Κωνσταντίνου και Στέφανου Τζιωρτζιώτη, ο όμιλος παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται ένα ευρύ φάσμα προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, κουλουροποιίας και μπισκοτοποιίας, αποτελώντας μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ελληνικές βιομηχανίες του κλάδου.

Με περισσότερα από 200 προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο της, έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά και έχει παρουσία σε 40 χώρες του εξωτερικού, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της Βιολάντα, το 2024 ήταν κομβική χρονιά για την εταιρεία, γιατί τα καθαρά της κέρδη εκτοξεύτηκαν κατά 51% συγκριτικά με το 2023, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 46,2% σε όγκο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε 6.500 σημεία πώλησης παγκοσμίως και 42 κέντρα διανομής διεθνώς.

Στα 37,79 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της εταιρείας το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1% σε σχέση με το 2023. Την ίδια στιγμή, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,54 εκατ. ευρώ (+28,4%) και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,32 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 51,8%.

Παράλληλα, η καθαρή θέση της Βιολάντα ενισχύθηκε στα 29,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή χρηματοοικονομική της βάση.