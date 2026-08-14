Νιτσιάκος: Στον έλεγχο του Ουκρανού Γιούρι Κοσιούκ με άλμα τζίρου στα 570 εκατ. ευρώ και κέρδη 27,8 εκατ. ευρώ

Mε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,7% στα 570 εκατ. ευρώ και καθαρών κερδών κατά 5,4% στα 27,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2025 η Νιτσιάκος, εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο πρόσφατα, όταν ο Ουκρανός μεγιστάνας Γιούρι Κοσιούκ, επικεφαλής του ομίλου MHP Group και γνωστός με το προσωνύμιο “βασιλιάς του κοτόπουλου”, ανακοίνωσε ότι την εξαγοράζει κατόπιν συμφωνίας με την επιχειρηματική οικογένεια Νιτσιάκου.

Η ουκρανική εταιρεία πουλερικών MHP υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού έως και 100% στην Νιτσιάκος, έναν από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους παραγωγούς πουλερικών στην Ελλάδα. Η πρώτη δόση αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων.

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Η συμφωνία προβλέπει ότι η MHP θα αποκτήσει το 70% της Νιτσιάκος σε τρεις διαδοχικές δόσεις, με το υπόλοιπο 30% να υπόκειται σε δικαίωμα πώλησης (put option) που θα μπορούν να ασκήσουν οι σημερινοί μέτοχοι μεταξύ 2030 και 2035.

Το τίμημα της εξαγοράς για την αρχική δόση θα συνδεθεί με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Nιτσιάκος για το οικονομικό έτος 2025, με τις επόμενες δόσεις να τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Οι οικονομικοί όροι για κάθε δόση θα γνωστοποιηθούν ξεχωριστά κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Τα οικονομικά μεγέθη

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Η Νιτσιάκος, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 και εδρεύει στα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή πουλερικών, κρέατος, ζωοτροφών και τροφών για κατοικίδια, με μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή της Ηπείρου. Στο τέλος του 2025 η εταιρεία απασχολούσε 951 εργαζόμενους.

Στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025 αναφέρει κύκλο εργασιών 570 εκατ. ευρώ έχοντας αυξήσει τις εξαγωγές της σε 57,8 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Εμφάνισε κέρδη προ φόρων και τόκων 39,3 εκατ. ευρώ από 38 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε 73,6 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 69,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 5,68%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,9 εκατ. ευρώ με αύξηση 3,81%.

Η Νιτσιάκος διενήργησε πέρυσι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό) ύψους περίπου 48,2 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε περίπου 87,8 εκατ. ευρώ, από περίπου 57 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές στα 32,43 εκατ. ευρώ και το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε στα 75,54 εκατ. ευρώ από 67,33 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.