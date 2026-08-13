Στρατηγική συμφωνία Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ομίλου Qualco και Olympic Marine για ανάπτυξη drones

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο Όμιλος Qualco και η Olympic Marine προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη βιομηχανική παραγωγή ενός Μη Επανδρωμένου Αυτόνομου Σκάφους Επιφανείας πολλαπλών ρόλων, μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτει η κάθε πλευρά

Η συμφωνία ενώνει τρεις σημαντικούς πυλώνες της εγχώριας τεχνολογίας και βιομηχανίας, καθώς τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συνεισφέρουν την ιστορική τους εμπειρία σε σύνθετα ναυτικά συστήματα, ο Όμιλος Qualco παρέχει την τεχνογνωσία του στο λογισμικό και τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενώ η Olympic Marine εισφέρει τη σύγχρονη κατασκευαστική εξειδίκευση στην παραγωγή προηγμένων γαστρών από σύνθετα υλικά.

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Στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός πλήρως ελληνικού, αυτόνομου σκάφους επιφανείας, το οποίο θα σχεδιάζεται, θα προγραμματίζεται και θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Οι τεχνολογίες AI θα αποτελέσουν την καρδιά μιας νέας γενιάς αυτόνομων σκαφών διττής χρήσης, κατάλληλων για την άμυνα, την ασφάλεια, αλλά και τη γαλάζια οικονομία.

Το αποτέλεσμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική αγορά, δηλαδή ένα πλήρως ελληνικό, αυτόνομο σκάφος επιφάνειας, σχεδιασμένο, προγραμματισμένο και κατασκευασμένο στη χώρα μας, με στόχο να απευθυνθεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι τρεις εταιρείες θα αξιοποιήσουν από κοινού την τεχνογνωσία, τους ανθρώπινους πόρους και τις υποδομές τους, με γνώμονα τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, ποιοτικής και αξιόπιστης λύσης.

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Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν βασικούς επιταχυντές της σύγχρονης αμυντικής και βιομηχανικής καινοτομίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε λύσεις διττής χρήσης που θα ενισχύσουν την ελληνική τεχνολογική βάση, συμβάλλοντας τόσο στην άμυνα και την ασφάλεια όσο και σε ευρύτερες εμπορικές εφαρμογές».

Από την πλευρά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στάθηκε στο μέλλον των αυτόνομων ναυτικών συστημάτων.«Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπήρξαν πάντοτε συνώνυμα της ελληνικής ναυπηγικής αριστείας. Με τη συνεργασία αυτή, ενώνουμε την ιστορία και την εμπειρία μας με την τεχνολογία αιχμής, για να σχεδιάσουμε το μέλλον των αυτόνομων ναυτικών συστημάτων από ελληνικά χέρια».

Ο Πρόεδρος της Olympic Marine, κ. Νικόλας Δενδρινός, πρόσθεσε πως «η σχεδιαστική και κατασκευαστική μας τεχνογνωσία στα προηγμένα σύνθετα υλικά και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας βρίσκουν στο έργο αυτό ένα πεδίο εφαρμογής με πραγματικό στρατηγικό βάθος. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια που αναβαθμίζει συνολικά την ελληνική βιομηχανική βάση».