Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ανακοίνωσε σήμερα (28.11.2025) ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως είχε προεξοφλήσει νωρίτερα με δημοσίευμά του το Bloomberg.

Αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup είναι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Vincent Van Peteghem, με το προφίλ του Έλληνα ΥΠΟΙΚ να αξιολογείται θετικά στους πολιτικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η θέση προέδρου του Eurogroup είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς ο επικεφαλής εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ όπως η G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ, συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Δύο υπουργοί έχουν υποβάλει την υποψηφιότητά τους για την προεδρία της Ευρωομάδας:

Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

Vincent Van Peteghem, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για τη Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτή την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Οποιοσδήποτε υπουργός με αρμοδιότητα τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος του Eurogroup κατά τη στιγμή της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί.

Η Ευρωομάδα είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σε σχέση με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στόχος της είναι επίσης να προάγει τις συνθήκες για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχθηκαν οι Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno και Paschal Donohoe, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος της Ευρωομάδας για πρώτη φορά στις 9 Ιουλίου 2020. Ο κ. Donohoe παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Ευρωομάδας στις 18 Νοεμβρίου 2025. Έκτοτε, ο Μάκης Κεραβνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου της Ευρωομάδας.