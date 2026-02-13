Οι Τούρκοι «ερωτεύονται» την Ελλάδα – Η εκτόξευση της ζήτησης για βίζα εξπρές και airbnb 

Οι Τούρκοι έρχονται πιο συχνά στην Ελλάδα επιλέγοντας να επισκεφτούν τη χώρα είτε ως τουρίστες, για διακοπές και διασκέδαση, είτε ως επενδυτές, αξιοποιώντας τα κίνητρα της golden visa και ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων.

Αναγνωρίσιμοι πλέον για τους Έλληνες, από μια βόλτα για ψώνια στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης μέχρι τις βραδινές εξόδους για φαγητό και διασκέδαση, οι Τούρκοι εκτοξεύουν τη ζήτηση για καταλύματα airbnb και βίζα express για τουρισμό στα νησιά. Απολαμβάνουν την Ελλάδα ενώ συμμετέχουν δειλά-δειλά ακόμη και στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης. Πολλοί μαθαίνουν Ελληνικά γιατί επισκέπτονται πιο συχνά την Ελλάδα, για σύντομες διακοπές, ψώνια ή για να διασκεδάσουν σε κάποιο κέντρο με Έλληνες καλλιτέχνες.

Εξάλλου, η Αθήνα είναι η πιο κοντινή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για τους Τούρκους ενώ η χώρα συνολικά προσφέρει κουλτούρα, μουσική παράδοση και γαστρονομία που δεν είναι αμιγώς δυτική- με επιρροές από Μικρά Ασία, Βυζάντιο, Οθωμανική περίοδο. Προσφέρει επίσης φιλοξενία αντίβαρο στις ελληνοτουρκικές διαφορές αποτελώντας προσιτό, ελκυστικό και οικείο προορισμό για τους γείτονες.

Ενίσχυση ακτοπλοϊκών συνδέσεων

Οι Τούρκοι ταξιδεύουν ακτοπλοϊκά μέσω συνδέσεων όπως Χίος-Τσεσμέ, Ρόδος-Φετιγιέ και Μαρμαρίς, Κως-Αλικαρνασσός (Μπόντρουμ), Σάμος-Κουσάντασι, Λέσβος-Αϊβαλί ενώ προωθείται και σύνδεση των λιμανιών Θεσσαλονίκης και Σμύρνης και περαιτέρω ενίσχυση των διασυνδέσεων όπως έγινε γνωστό στο πρόσφατο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη και στελεχών της κυβέρνησης στην Άγκυρα. Οι Τούρκοι βέβαια ταξιδεύουν περισσότερο στην Ελλάδα και με αεροπλάνο πριμοδοτώντας το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης που διατήρησε και τον Ιανουάριο την ισχυρή ανοδική του τάση, με αύξηση 5,8%, ήτοι 25.000 επιπλέον επιβάτες. Μετά τους Έλληνες, οι Τούρκοι ήταν η επόμενη εθνικότητα που έδωσε ώθηση στην επιβατική κίνηση.

Έκρηξη στα καταλύματα airbnb

Για την διαμονή τους, εάν είναι σύντομη, οι Τούρκοι επιλέγουν καταλύματα airbnb, όπου καταγράφεται ραγδαία αύξηση της ζήτησης. Είναι ενδεικτικό ότι η Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στην επικράτεια, με τα καταλύματα airbnb να υπερδιπλασιάζονται από 294 το 2023 σε 720 το 2025. Oι μεγάλες εισροές Τούρκων επισκεπτών για αγορές και σύντομες διακοπές έχουν ευνοήσει επίσης περιοχές όπως η Θάσος και η Χαλκιδική ενώ αποτελούν αιτία για την αύξηση των τιμών ανά διανυκτέρευση σε επίπεδα που αγγίζουν και τα 100 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, πιο συχνοί επισκέπτες είναι αυτοί με υψηλότερο εισόδημα.

Η εκτόξευση των τουριστικών εισροών και η βίζα εξπρές

Σε ετήσια βάση οι αφίξεις Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Από 480 χιλιάδες το 2022 διπλασιάστηκαν σε 878 χιλιάδες επισκέπτες το 2023 και ήδη από το 2024 ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο φτάνοντας, σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Ξενοδόχων Τουρκίας (TUROB), σε 1,2 εκατομμύρια. Για το 2025 τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο από τα τουρκικά παράλια ταξίδεψαν για Κω, Χίο, Ρόδο, Σάμο και άλλα νησιά 1,12 εκατ. επιβάτες, με την Κω να αναδεικνύεται ως ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Τούρκους ταξιδιώτες το 2025, με 347.302 επιβάτες να ταξιδεύουν από Αλικαρνασσό. Πρόκειται για σταθερή αύξηση εισροών τα τελευταία χρόνια (από 416 χιλιάδες και 805 χιλιάδες επιβάτες το 2022 και το 2023 αντίστοιχα).

H βίζα εξπρές (fast track gate visa) σε συνδυασμό με τις νέες αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αποτελούν παράγοντες, που συνεισφέρουν στη σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών από την Τουρκία. H πρόγραμμα της εξπρές βίζα δίνει δυνατότητα σε Τούρκους να επισκεφθούν για επτά ημέρες 10-12 ελληνικά νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων χωρίς να χρειάζεται βίζα Σένγκεν. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες διατυπώσεις τους κοστίζουν περί τα 60 ευρώ από σχεδόν 200 ευρώ πριν το πρόγραμμα. Το μέτρο οδήγησε πολύ γρήγορα σε τριπλασιασμό των επισκεπτών σε πολλά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάτι που επιζητούσαν και οι τοπικές αγορές.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ας σημειωθεί επίσης ότι οι Τούρκοι είναι στη 2η θέση της κατάταξης των επενδυτών που αιτούνται golden visa στην Ελλάδα, μετά τους Κινέζους. Επενδύουν κυρίως σε κατοικίες και τουριστικά ακίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο κ.ο.κ.. Υπενθυμίζεται ότι με το πρόγραμμα της golden visa μπορούν να αποκτήσουν 5ετή άδεια διαμονής επενδύοντας σε ακίνητα αξίας από 250.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι αυτά τα ακίνητα απαγορεύεται να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, τύπου airbnb.

Το όφελος για την Ελλάδα

Συμπερασματικά, η θετική ατζέντα που προωθείται τα τελευταία χρόνια (από το 2021) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας, σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό στην Τουρκία κατέστησαν τη χώρα ακριβό προορισμό για επενδύσεις αλλά και για τους ντόπιους, που στράφηκαν τα τελευταία χρόνια σε μεσογειακές χώρες για διακοπές, με την Ελλάδα να υποδέχεται το πιο ισχυρό κύμα. Εξάλλου, Τούρκοι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν προωθήσει ελληνικά νησιά τόσο για την φυσική ομορφιά και τα καθαρά νερά τους όσο και για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς.

Τα οφέλη για την Ελλάδα είναι προφανή από την ενίσχυση των τουριστικών ροών αλλά και την αύξηση των Τούρκων που επιλέγουν την Ελλάδα για να εργαστούν και να ζήσουν, καθώς παρατηρείται και αυτού του τύπου η ζήτηση.