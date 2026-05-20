Αγορές

Η αγορά πετρελαίου σε αναμονή μετά τις νέες απειλές Τραμπ, «xωνεύει» τα 110 δολάρια το Brent

Ο πόλεμος εισήλθε στην 12η εβδομάδα του και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά συντηρώντας άνοδο των τιμών
FILE PHOTO: A firefighter is seen on a site, as smoke billows from a fire at oil refinery, owned by Russian oil producer Gazprom Neft, in Moscow, Russia, November 17, 2018. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo
REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Περιορισμένες μεταβολές των τιμών είναι το κύριο χαρακτηριστικό στην αγορά πετρελαίου στη συνεδρίαση της Τετάρτης (20.5.2026), καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν εάν αυτό δεν αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για ειρήνη.

Τα σχόλια ήρθαν λιγότερο από μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση μετά από εκκλήσεις χωρών του Κόλπου, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να δράσει εντός «δύο ή τριών ημερών», εξέλιξη που έφερε αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου.

Σε αυτό το περιβάλλον το αργό πετρέλαιο Brent κινείται σταθεροποιητικά σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 109 και 111 δολαρίων το βαρέλι, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ανάλογη κίνηση ακολουθούν οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI που διαπραγματεύεται στα 103 με 104 δολάρια το βαρέλι. 

Οι εξελίξεις στην αγορά υπαγορεύονται από την επίμονη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να παραμένει βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Καθώς ο πόλεμος εισήλθε στην 12η εβδομάδα του και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη ναυτιλία, οι τιμές του πετρελαίου δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η άνοδος, παρά την μικρή «διόρθωση», τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο των ανησυχιών είναι και τα σχέδια του ΝΑΤΟ που φέρεται να εξετάζει τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ εάν η διαδρομή παραμείνει αποκλεισμένη μετά τις αρχές Ιουλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
118
111
102
100
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Με πτώση 1,12% ο Γενικός Δείκτης και διακυμάνσεις στην Ευρώπη – Αρνητικά άνοιξε η Wall Street εν μέσω ανησυχιών για πληθωρισμό και ομόλογα
Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (19.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν...
High-tech abstract background global financial market interface with world map and digital candlestick chart overlay. Concept for international economics, blockchain and cryptocurrency trading
Newsit logo
Newsit logo