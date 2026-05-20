Η αγορά πετρελαίου σε αναμονή μετά τις νέες απειλές Τραμπ, «xωνεύει» τα 110 δολάρια το Brent

Περιορισμένες μεταβολές των τιμών είναι το κύριο χαρακτηριστικό στην αγορά πετρελαίου στη συνεδρίαση της Τετάρτης (20.5.2026), καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν εάν αυτό δεν αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για ειρήνη.

Τα σχόλια ήρθαν λιγότερο από μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση μετά από εκκλήσεις χωρών του Κόλπου, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να δράσει εντός «δύο ή τριών ημερών», εξέλιξη που έφερε αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου.

Σε αυτό το περιβάλλον το αργό πετρέλαιο Brent κινείται σταθεροποιητικά σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 109 και 111 δολαρίων το βαρέλι, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ανάλογη κίνηση ακολουθούν οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI που διαπραγματεύεται στα 103 με 104 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις στην αγορά υπαγορεύονται από την επίμονη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να παραμένει βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Καθώς ο πόλεμος εισήλθε στην 12η εβδομάδα του και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη ναυτιλία, οι τιμές του πετρελαίου δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η άνοδος, παρά την μικρή «διόρθωση», τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο των ανησυχιών είναι και τα σχέδια του ΝΑΤΟ που φέρεται να εξετάζει τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ εάν η διαδρομή παραμείνει αποκλεισμένη μετά τις αρχές Ιουλίου.