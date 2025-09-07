Πηγές υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Δεν υπάρχει θέμα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΦΠΑ

Διαψεύδει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στη ΔΕΘ για τον ΦΠΑ, ισχυρισμούς για παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής (07.09.2025) άτυπη ενημέρωση προκειμένου να διευκρινίσει τα γεγονότα σχετικά με ερώτηση δημοσιογράφου που τέθηκε κατά τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ. Η ερώτηση αφορούσε τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που διέπουν τη φορολογική πολιτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν «προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Σημειώνουν ότι κάτι τέτοιο «προφανώς δεν ισχύει» και προσθέτουν ότι «η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών».

Και καταλήγουν πως «οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί. Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».