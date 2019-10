Premier Capital Hellas: 11 νέα εστιατόρια Mc Donald’ s

Την ίδια στιγμή, η Premier Capital Hellas, δρομολογεί, για την επόμενη τριετία επιπλέον επενδύσεις, που θα ξεπεράσουν τα 21 εκατ. ευρώ, για να δημιουργηθούν 11 νέα εστιατόρια Mc Donald΄s, τα οποία με τη σειρά τους θα «ανοίξουν», 400 νέες θέσεις εργασίας.

Εξάλλου, από το 2011 που η Premier Capital Hellas ανέλαβε ως Developmental Licensee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχει επενδύσει περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη της αλυσίδας και συγκεκριμένα για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων και γενικότερα επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία σε ολόκληρο το δίκτυο.

Όσον αφορά το νέο εστιατόριο της Βάρης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο πρόσφατες αναβαθμισμένες υπηρεσίες ‘Experience of the Future’. Το κατάστημα ακολουθεί μοντέρνα προσέγγιση στη διακόσμηση, επιπλέον διαθέτει χώρο για παιδικά πάρτι, χώρο στάθμευσης και Drive Thru για 24ωρη εξυπηρέτηση. Στο εστιατόριο, επίσης, λειτουργεί η νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service), καθώς και δύο διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks). Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες), τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του.