Πρώτη κατοικία: Έρχεται διαγωνισμός για τον νέο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο θεσμός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς όλα είναι έτοιμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των επόμενων ωρών, ακόμη και σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός κρίσιμου εργαλείου κοινωνικής πολιτικής για χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο διαγωνισμός αφορά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη διαχείριση του Φορέα για τα ακίνητα, ο οποίος εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φορέας έχει σχεδιαστεί ως μηχανισμός δεύτερης ευκαιρίας για δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κύρια κατοικία, ακόμη και σε περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο Φορέας θα αποκτά την κατοικία που κινδυνεύει να χαθεί σε πλειστηριασμό και θα την επαναμισθώνει στον πολίτη, με το ενοίκιο να επιδοτείται από το κράτος και με πρόβλεψη δικαιώματος επαναγοράς.

Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης, το οποίο αναστέλλει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και προβλέπει κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης στεγαστικού δανείου έως 210 ευρώ.

Η υλοποίηση του Φορέα εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και την ενίσχυση της προστασίας των πιο ευάλωτων.