Scope Ratings: Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ΒΒΒ για την ελληνική οικονομία με θετικές προοπτικές

Χωρίς καμία αλλαγή στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ολοκλήρωσε την τακτική της ανασκόπηση η Scope Ratings την Παρασκευή (20.03.2026). Ο κορυφαίος ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης (CRA) με έδρα το Βερολίνο, διατήρησε το rating στο επίπεδο BBB με θετικό outlook.

Η αξιολόγηση του οίκου αξιολόγησης Scope Ratings αφορά τόσο το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του ελληνικού Δημοσίου όσο και το χρέος σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, ενώ τα βραχυπρόθεσμα ratings παραμένουν στο S-2 με σταθερές προοπτικές.

Ο οίκος ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί περιοδική ανασκόπηση και όχι νέα πιστοληπτική ενέργεια.

Στην ανάλυσή της, η Scope επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Στη σταθερά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση, με διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων τα τελευταία χρόνια. Η βελτίωση αυτή έχει θέσει το δημόσιο χρέος σε καθοδική τροχιά, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές.

2. Στο ευνοϊκό προφίλ του ελληνικού χρέους, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής, κυρίως σταθερά επιτόκια και υψηλή συμμετοχή επίσημων πιστωτών. Ταυτόχρονα, τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα λειτουργούν ως «μαξιλάρι» ρευστότητας για τα επόμενα χρόνια.

3. Στην ισχυρή ευρωπαϊκή θεσμική στήριξη, τόσο μέσω της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, όσο και μέσω των πόρων του προγράμματος NextGenerationEU, που στηρίζουν επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και την ενεργειακή μετάβαση.

Η Scope προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τους περισσότερους εταίρους της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 2,1% το 2026. Κύριος μοχλός παραμένουν οι επενδύσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίες ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, την ενεργειακή μετάβαση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, η δυναμική αυτή δεν θεωρείται μόνιμη. Από το 2027 και μετά, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί προς το 1,7%, καθώς η επίδραση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα υποχωρεί. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (2025-2030), η Scope «βλέπει» μέση ανάπτυξη γύρω στο 1,75%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Scope στη δυναμική μείωσης του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με το βασικό της σενάριο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει από περίπου 145% το 2025 σε περίπου 127% έως το 2030 και να συνεχίσει πιο αργά προς το 120% – 122% έως το 2035.

Επόμενος σταθμός στις αξιολογήσεις για την ελληνική οικονομία είναι τώρα η 24η Απριλίου όπου θα είναι η σειρά της Standard & Poor’s να ανακοινώσει την «ετυμηγορία» της για να ακολουθήσει ο οίκος Fitch στις 8 Μαΐου.