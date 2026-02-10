«Στη φάκα» αναισθησιολόγος για φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη: Αποδείξεις με μεγάλες διαφορές έως 900%

Νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, την οποία έφεραν στο φως οι διασταυρώσεις της Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βάση τα στοιχεία που έλαβε από κλινική.

Οι έλεγχοι, από τα στοιχεία της κλινικής αφορούν τη διετία 2016 – 2017, και έφεραν στην επιφάνεια τεράστια απόκρυψη εσόδων με την μέθοδο της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, με αποτέλεσμα την επιβολή συνολικού πρόσθετου φόρου 95.726,56 ευρώ για τη πρώτη χρονιά και 121.624,89 ευρώ για την επόμενη, καθώς η προσφυγή του στη δικαιοσύνη (Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης) δεν τελεσφόρησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όλα ήρθαν στο φως, όταν έφτασε στα χέρια της ΥΕΔΔΕ πληροφοριακό δελτίο για αγγειοχειρουργό, που συνεργαζόταν με νοσοκομείο – κλινική. Η ανώνυμη εταιρία ανταποκρινόμενη στην κλήση για παροχή πληροφοριών γνωστοποίησε στην ελεγκτική αρχή, μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των αναισθησιολόγων που συμμετείχαν στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος ιατρός ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προσφεύγων ιατρός.

Ο αναισθησιολόγος κλήθηκε να προσκομίσει τα φορολογικά του στοιχεία και οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στην συντριπτική πλειονότητα των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, ο γιατρός τιμολογούσε τις υπηρεσίες που παρείχε με σχεδόν ενιαία αμοιβή, χωρίς ιδιαίτερη και ουσιώδη διαφοροποίηση της αμοιβής, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ανερχόταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά – κυρίως 10 ευρώ έως 100 ευρώ – εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες εξέδωσε φορολογικά στοιχεία μεγαλύτερης ή και δυσανάλογα μεγαλύτερης αξίας.

Αναλυτικότερα, το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 επί συνόλου 1.530 (686+844) αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο ιατρός προς τους ασθενείς του, σύμφωνα με το μεριδολόγιο που απέστειλε η κλινική, οι 1.227 (542+685) αποδείξεις, ήτοι ποσοστό 80,20% έχουν αξία από 10 ευρώ – 50 ευρώ και 28 αποδείξεις (8+20) ήτοι ποσοστό 1,83% έχουν αξία από 51 ευρώ – 100 ευρώ.

Αυτό που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση στους ελεγκτές ήταν η διαφορά των αποδείξεων για ίδιες υπηρεσίες και μάλιστα με διακύμανση ως 900%!

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν το 2016 σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής για τις οποίες εξέδωσε, στην πρώτη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 20 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 302,01 ευρώ. Ανάλογα είναι τα ευρήματα και στη χρήση του 2017, καθώς για παράδειγμα αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής για τις οποίες εξέδωσε, στην πρώτη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 20 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 400 ευρώ.

Οι εικονικές αποδείξεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΥΕΔΔΕ, δεν υπολόγισε …αυθαίρετα την έκταση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. Ζήτησε και έλαβε λίστες ανάλογων αμοιβών από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, με το σκεπτικό ότι για τον προσδιορισμό των αμοιβών που ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά του χώρου της υγείας και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν μια εύλογη και δίκαιη τιμή της αμοιβής που εισπράττουν οι γενικοί χειρούργοι από τους ασθενείς τους όταν αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Από την αντιπαραβολή των στοιχείων, η ΥΕΔΔΕ κατέληξε στο ότι η αξία που αναγράφεται στα υπό έλεγχο φορολογικά στοιχεία και κατ’ επέκταση η αμοιβή του ελεγχόμενου ιατρού στις περιπτώσεις που η αναγραφόμενη σε αυτά αμοιβή για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χαμηλή και χωρίς εύλογη κλιμάκωση ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε ιατρικής πράξης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αμοιβή που εισέπραξε και ότι η έκδοση με αυτό τον τρόπο των συγκεκριμένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τον ελεγχόμενο ιατρό έγινε για την τυπική κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεών του.

Ο λογαριασμός

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι το 2016 εξέδωσε ανακριβώς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολόγου σε 544 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 128.974,43 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή άλλα φορολογικά στοιχεία εσόδου για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας σε δύο περιπτώσεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ. Το 2017 εξέδωσε ανακριβώς αποδείξεις σε 660 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 163.069,38 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε απόδειξη σε δύο περιπτώσεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ.