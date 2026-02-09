Στρατηγική Συμμαχία για την Προστασία των Θαλασσών

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) εγκαινιάζει το νέο του ολιστικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ocean Stewards (Προστάτες του Ωκεανού) | An Alliance For Ocean Conservation», μια πρωτοβουλία που ενώνει την εκπαίδευση, την επιστήμη, την τέχνη και την κοινωνική δράση. Στόχος είναι η προστασία των θαλασσών και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς.

Το Πρόγραμμα «Ocean Stewards | An Alliance For Ocean Conservation» είναι μία στρατηγική συμμαχία μεταξύ του ACG, υπό τον συντονισμό του Office of Sustainability – Public Affairs, του Ιδρύματος Χατζηγάκη και της MEPP Environmental, με σκοπό μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των θαλασσών αξιοποιώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης καινοτομίας. Η πρωτοβουλία καλεί τους φοιτητές, το προσωπικό και τους συνεργάτες της κοινότητας του ACG να γίνουν ενεργοί φύλακες του θαλάσσιου πλούτου, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις εθελοντισμού, ανακύκλωση υλικών, την καινοτομία και τη δημιουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πυλώνες του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες, ενισχύοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση:

Παιδεία: Ενίσχυση του περιβαλλοντικού αλφαβητισμού και της κουλτούρας βιωσιμότητας. Περιβάλλον: Δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθού και προστασία θαλάσσιας ζωής. Τεχνολογία: Χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η δημιουργία Εικονικού Metaverse που αναπαριστά τον καθαρό βυθό, για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση. Δημιουργία & Καινοτομία: Παραγωγή έργων τέχνης και νέας συλλογής ρούχων/αξεσουάρ από ανακυκλωμένα υλικά. Κοινωνική Προσφορά: Στήριξη ευάλωτων ομάδων και διάχυση καλών πρακτικών.

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη συνδέει την ομάδα και την τεχνογνωσία της MEPP Environmental με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος με στόχο να καλλιεργήσουν μια νέα κουλτούρα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και κυκλικής οικονομίας για την κοινότητά του.

Εκδηλώσεις & Δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δράσεις Υποθαλάσσιων και Παράκτιων Καθαρισμών.

Δράσεις Ευαισθητοποίησης εντός campus και παρουσίαση του Εικονικού Metaverse του βυθού.

Καλλιτεχνικές εκθέσεις με έργα που δημιουργούνται από τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά των δράσεων καθαρισμού.

Ημερίδες παρουσίασης αποτελεσμάτων και διάχυσης της τεχνογνωσίας.

Επιδείξεις Μόδας με προϊόντα και δημιουργίες από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με όλη τη φοιτητική κοινότητα και ιδιαίτερα μέσα από τη συνεργασία σχολών, όπως το Frances Rich School of Arts, Humanities & Social Sciences και το School of Science & Technology του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, υπό τον συντονισμό του Office of Sustainability – Public Affairs.

Διεθνές Αποτύπωμα

Ο ευρύτερος στόχος και η κορύφωση του προγράμματος είναι η εξαγωγή καλών πρακτικών για την προστασία των ωκεανών από μία πολυμορφική Ελληνική κοινότητα νεαρών πρεσβευτών σε τρίτες χώρες που βάλλονται ήδη κλιματικά με μία αποστολή όλων των συμβαλλόμενων σ’ ένα επιλεγμένο σημείο του χάρτη που πλήττεται διαρκώς με διάθεση συνεργασίας και διεύρυνσης του αποτυπώματος του προγράμματος αλλά και του δημόσιο διαλόγου γύρω από τη θωράκιση των ωκεανών.

Δηλώσεις Συνεργατών

«Ηγεσία και κοινωνική υπευθυνότητα είναι στον πυρήνα της αποστολής μας. Θέλουμε οι φοιτητές μας να είναι ενεργοί πολίτες του κόσμου, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής. Με το Ocean Stewards ενώνουμε δυνάμεις με στρατηγικούς συνεργάτες και αξιοποιούμε τη δύναμη της καινοτομίας για να μετατρέψουμε την περιβαλλοντική δράση σε καθημερινή εμπειρία. Μαζί δημιουργούμε λύσεις που εμπνέουν και αφήνουν θετικό αποτύπωμα για το μέλλον» δήλωσε η Ράνια Ασαριωτάκη, Director, Office of Sustainability – Public Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

«Το Ίδρυμα Χατζηγάκη υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συνδυάζουν παιδεία, κοινωνική ευαισθησία και δράση. Το πρόγραμμα Ocean Stewards δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν οι ίδιοι πολυδιάστατοι πρεσβευτές μίας νέας εποχής για τον πλανήτη μας, ξεκινώντας από την προστασία των ωκεανών. Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να αφυπνίσει, να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει» ανέφερε η Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος κ. Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη.

«Ο βασικός άξονας που τηρούμε στην MEPP είναι η κυκλική οικονομία. Το πλεονέκτημα αυτής είναι ένα: Δεν έχει σημασία τι σπουδάζεις, τι δουλειά κάνεις ή πόσο χρόνο μπορείς να αφιερώσεις. Σημασία έχει ότι στην κυκλική οικονομία ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει.

Η ένταξη της Τεχνολογίας και της Τέχνης, όπως το Εικονικό Metaverse και τα έργα από ανακυκλωμένα υλικά, προσφέρει σε όλους έναν τρόπο συμμετοχής» δήλωσε ο κ. Σωτήρης Νικολάου, General Manager, MEPP Environmental.

Στηριζόμενο στις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου και Συνιδρυτή, Δρ. Στέλιου Μ. Χατζηγάκη, στα 17 χρόνια ενεργούς πορείας του, το Ίδρυμα Χατζηγάκη υλοποιεί πέντε στρατηγικά προγράμματα (Παιδεία & Περιβάλλον, Μαζί για το Σχολείο, Πακέτα Αγάπης, Αποστολές Στήριξης), διοργανώνει συνέδρια και διαλέξεις, απονέμει βραβεία και υποτροφίες σε μαθητές, υποστηρίζει την έρευνα και την ιστορία κι πραγματοποιεί χιλιάδες δωρεές σε κοινωνικές δομές, οργανισμούς και σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Προσδοκώμενος Αντίκτυπος

Το πρόγραμμα στοχεύει σε μετρήσιμα αποτελέσματα, προσθέτοντας και την ψηφιακή διάσταση: