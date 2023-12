Ψηλά ιεραρχεί στη λίστα των καθηκόντων της για το 2024 η ελληνική κυβέρνηση την αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων και δη του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ), με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων που θα «βοηθήσουν» την οικονομία να «πιάσει» ανάπτυξη 2,9%, την οποία προβλέπει στην έκθεση του προϋπολογισμού, καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 2,1%.

Σε αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζονται νέα αιτήματα εκταμίευσης δόσεων προς την ΕΕ στις αρχές του νέου έτους, ενώ σχεδιάζεται η επίτευξη της υπογραφής πιστώσεων ύψους 3,5 δισ. ευρώ από τράπεζες σε τελικούς δικαιούχους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό γιατί η Ελλάδα πρέπει να πατήσει «γκάζι» για να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς μέσα στο 2023 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, κυρίως σε ό,τι αφορά στις επιχορηγήσεις, με το σκέλος των δανείων σε ιδιωτικές επενδύσεις να αποδίδει κατά γενική ομολογία σε υψηλούς ρυθμούς.

Έτσι, το οικονομικό επιτελείο «βάζει μπρος», μέσω του Σχεδίου Ελλάδα 2.0, έργα με έντονο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, τα έργα, δίπλα στα εμβληματικά καθήκοντα της πάλης κατά της φοροδιαφυγής και της ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος που επίσης συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με τα ορόσημα τους για το 2024, αφορούν σε:

Βασικές επενδύσεις στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024. Τέτοιες αποτελούν η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος govERP, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα υποστηρίζει πλήρως τις ανάγκες της δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η επιτάχυνση της εφαρμογής του ενιαίου λογιστικού πλαισίου σε όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με την ενσωμάτωση όλων των ενεργών λογιστικών πολιτικών στις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές του govERP.

To συγκεκριμένο έργο, με φορείς υλοποίησης το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το σύνολο των Υπουργείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως ορόσημα:

– Ενσωμάτωση των υπαρχουσών λογιστικών πολιτικών στο Blueprint του gov-ERP (4ο τρίμηνο 2024)

– Ολοκλήρωση επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών νέου πληροφοριακού συστήματος (4ο τρίμηνο 2024)

Επιπλέον, σε ότι αφορά την αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά την οριστική έγκριση του Αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και των επιχειρησιακών ρυθμίσεων, ακολουθεί η προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης δόσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης και δανειακής στήριξης και η εκταμίευση δόσεων.

Επιπλέον, ακολουθεί η υποβολή έκθεσης επιδόσεων ταμείων Q – Equity of Funds και Innovate Now Fund of Funds και η επίτευξη της υπογραφής πιστώσεων ύψους 3,518.40 δισ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε τελικούς δικαιούχους. Παράλληλα, ολοκληρώνεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση Έργων/Δράσεων του ΤΑΑ στο ΟΠΣ ΤΑ.

Φορείς υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ τα ορόσημα είναι:

Έγκριση της Αναθεώρησης (1ο τρίμηνο 2024)

Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΤΑ (1ο τρίμηνο 2024)

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 11,08 δισ. ευρώ από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα 36 δισ. ευρώ που συνολικά έχει στη διάθεσή της έως τα τέλη του 2025 ενώ ήδη έχει αξιολογηθεί θετικά από Κομισιόν και Ecofin το αναθεωρημένο Ελλάδα 2.0, και το τρίτο αίτημα πληρωμής 3,6 δισ. ευρώ, για επιχορηγήσεις και δάνεια που θα πιστωθούν εντός του 2023.

Από τα 36 δισ. ευρώ του ΤΑΑ, σχεδόν τα μισά, ήτοι 17,8 δισ. ευρώ, προορίζονται για δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα με ελκυστικά επιτόκια, 0,35% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 1% για μεγαλύτερες. Έως τα τέλη Νοεμβρίου έχουν συμβασιοποιηθεί 248 δάνεια, εκ των οποίων τα 116 αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ το τρίτο αίτημα πληρωμής υποβλήθηκε καθώς εκπληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ο στόχος της συμβασιοποίησης 3,52 δισ. ευρώ δανείων.