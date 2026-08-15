H Shein και το μοντέλο μικρών δεμάτων σε κρίση

Σε σημαντική δοκιμασία βρίσκεται το επιχειρηματικό μοντέλο της Shein, καθώς η κατάργηση των φορολογικών εξαιρέσεων για μικρής αξίας δέματα στις ΗΠΑ και οι νέες επιβαρύνσεις στην Ευρώπη αυξάνουν το κόστος και περιορίζουν το πλεονέκτημα των εξαιρετικά χαμηλών τιμών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την επικείμενη εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η επιβάρυνση αποτυπώνεται ήδη στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Μεταξύ 2024 και 2025 τα έσοδα της Shein στις ΗΠΑ μειώθηκαν πάνω από 3%, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πωλήσεις στην αμερικανική αγορά υποχώρησαν κατά 14% σε ετήσια βάση.

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Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία της εταιρείας μειώθηκε κατά 39% σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ 2024 και 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Shein πέρασε μάλιστα σε ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων, έναντι κερδών 395 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας επιδείνωση της τάξης του 125%.

Οι δασμοί «χτύπησαν» το μοντέλο χαμηλών τιμών

Η Shein είχε επί χρόνια υποστηρίξει ότι η επιτυχία της δεν βασιζόταν στις εμπορικές εξαιρέσεις, αλλά στην τεχνολογία, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο μοντέλο παραγωγής μικρών παρτίδων, που της επέτρεπε να περιορίζει το κόστος και να προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Ωστόσο, η κατάργηση στις ΗΠΑ του λεγόμενου de minimis, που επέτρεπε την αδασμολόγητη εισαγωγή δεμάτων αξίας κάτω των 800 δολαρίων, άλλαξε τα δεδομένα.

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Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει η Shein ενόψει της IPO στο Χονγκ Κονγκ, οι επιβαρύνσεις για τα προϊόντα της στις ΗΠΑ έχουν πλέον αυξηθεί σημαντικά. Ενώ προηγουμένως αντιμετώπιζε φορολογικές επιβαρύνσεις από 0% έως 62,5%, πλέον το εύρος των επιβαρύνσεων διαμορφώνεται μεταξύ 10% και 87,5%.

Η εταιρεία άρχισε από τον Μάιο του 2025 να μετακυλίει το μεγαλύτερο μέρος του πρόσθετου κόστους στους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών. Η ίδια αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση των τιμών επηρέασε αρνητικά τα καθαρά έσοδά της από την αμερικανική αγορά.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος στην Ευρώπη

Το επόμενο μεγάλο μέτωπο για τη Shein είναι η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία αντιστοιχούσε σε περίπου 35% των συνολικών εσόδων της εταιρείας το 2025.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάργησε τον Ιούλιο το δικό της καθεστώς de minimis, το οποίο επέτρεπε την αδασμολόγητη είσοδο δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, τα δέματα επιβαρύνονται με πάγιο δασμό 3 ευρώ για κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται στην αποστολή.

Η Shein προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να αυξήσει και στην Ευρώπη τις τιμές της προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος του υψηλότερου κόστους. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιορίσει βραχυπρόθεσμα τον όγκο των πωλήσεων, με την εταιρεία να εκτιμά ότι ο αντίκτυπος στην Ευρώπη μπορεί να κινηθεί στα ίδια επίπεδα ή ακόμη και να ξεπεράσει αυτόν που καταγράφηκε στις ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη στην Ευρώπη έχει ήδη επιβραδυνθεί σημαντικά. Το 2025 οι πωλήσεις αυξήθηκαν περίπου 9%, έναντι 33% το 2024, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 η αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 2%.

Από τα 100 δισ. δολάρια στις πιέσεις

Η επιβράδυνση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εκρηκτική ανάπτυξη που είχε καταγράψει η Shein τα προηγούμενα χρόνια και η οποία είχε οδηγήσει την αποτίμησή της κοντά στα 100 δισ. δολάρια στο αποκορύφωμά της.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα να προσφέρει εξαιρετικά χαμηλές τιμές, όμως η αύξηση των εμπορικών επιβαρύνσεων περιορίζει πλέον αυτό το πλεονέκτημα. Η αύξηση των τιμών μπορεί να προστατεύει εν μέρει τα περιθώρια κέρδους, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει να μειώσει τη ζήτηση.

Η νέα πηγή κερδοφορίας

Μπροστά στις πιέσεις, η Shein επιχειρεί να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο, επεκτείνοντας το marketplace τρίτων και αξιοποιώντας εμπορικά την εφοδιαστική αλυσίδα που έχει αναπτύξει.

Οι υπηρεσίες αυτές εμφανίζουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αποτελούν σήμερα τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της εταιρείας. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν σχεδόν 40% το 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «brand enablement services», μέσω των οποίων η Shein διαθέτει την εφοδιαστική αλυσίδα και την υποδομή προϊόντων της σε άλλες εταιρείες και σχεδιαστές. Αν και ο συγκεκριμένος τομέας αντιπροσωπεύει μόλις περίπου 1% των συνολικών εσόδων, θεωρείται μία από τις πιο υποσχόμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

Η Shein υποστηρίζει ότι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους από τις υπηρεσίες αυτές είναι περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο περιθώριο του ομίλου συνολικά, γεγονός που εξηγεί γιατί η εταιρεία επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: οι πωλήσεις της αυξήθηκαν περίπου 15 φορές μέσα στο δεύτερο έτος συνεργασίας με τη Shein, ενώ το λειτουργικό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες και οι ημέρες παραμονής των αποθεμάτων μειώθηκαν περίπου κατά δύο τρίτα.

Η στροφή αυτή δείχνει την προσπάθεια της Shein να μετατρέψει την εφοδιαστική αλυσίδα της από απλό εργαλείο για τη διατήρηση χαμηλών τιμών σε ξεχωριστή πηγή εσόδων και υψηλότερης κερδοφορίας. Το στοίχημα για την εταιρεία είναι πλέον αν θα μπορέσει να διατηρήσει την ανάπτυξή της, καθώς το βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα –η πολύ χαμηλή τιμή– δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις αλλαγές στο διεθνές εμπορικό και φορολογικό περιβάλλον.