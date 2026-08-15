Γερμανία: Δεξαμενή 500 δισ. ευρώ από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Μια νέα δεξαμενή επενδυτικών κεφαλαίων που μπορεί να φτάσει περίπου τα 500 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία δημιουργεί η μεταρρύθμιση της ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στη Γερμανία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων διαχειριστών κεφαλαίων παγκοσμίως.

Η αλλαγή στο συνταξιοδοτικό μοντέλο της Γερμανίας δημιουργεί προοπτικές για σημαντικές εισροές στις κεφαλαιαγορές, καθώς οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών θα μπορούν να κατευθύνονται περισσότερο προς επενδυτικά προϊόντα αντί να παραμένουν σε πιο συντηρητικές μορφές αποταμίευσης.

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Το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο σύστημα Riester. Για τους διαχειριστές κεφαλαίων, η αλλαγή δημιουργεί μια αγορά με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την ιδιωτική συνταξιοδότηση στη Γερμανία εκτιμάται ότι μπορούν να αυξηθούν από περίπου 250 δισ. ευρώ σήμερα σε 500 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί σε εφάπαξ νέα εισροή στις αγορές, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Bloomberg αλλά στο πιθανό συνολικό μέγεθος των κεφαλαίων που θα βρίσκονται υπό διαχείριση στο πλαίσιο της ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Έως 56 δισ. ευρώ νέες εισροές κάθε χρόνο

Το οικονομικό ενδιαφέρον της μεταρρύθμισης βρίσκεται κυρίως στις πιθανές σταθερές, μακροπρόθεσμες εισροές κεφαλαίων.

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Η S&P Global Ratings εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες καθαρές εισροές μεταξύ 26 και 56 δισ. ευρώ τον χρόνο στην αγορά ιδιωτικής συνταξιοδότησης.

Για τις επενδυτικές εταιρείες, τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά, καθώς τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν κατά κανόνα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και μπορούν να παραμένουν τοποθετημένα στις αγορές για πολλά χρόνια.

Αυτό εξηγεί γιατί μεγάλοι διεθνείς διαχειριστές, μεταξύ των οποίων η DWS, η JPMorgan Asset Management και η Vanguard, προετοιμάζονται για τη νέα αγορά.

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επενδύονται οι αποταμιεύσεις. Το υφιστάμενο Riester βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε προϊόντα με αυξημένες εγγυήσεις και πιο συντηρητική επενδυτική προσέγγιση. Το νέο σύστημα θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές, επιτρέποντας τη χρήση προϊόντων όπως index funds και ETFs, αλλά και επενδύσεων στην ιδιωτική πίστη.

Η μετατόπιση αυτή έχει διπλή οικονομική σημασία. Από τη μία πλευρά, δίνει στους αποταμιευτές μεγαλύτερη δυνατότητα να επιδιώξουν υψηλότερες αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, διοχετεύει περισσότερα κεφάλαια προς τις αγορές μετοχών, ομολόγων και άλλων επενδυτικών προϊόντων.

Παράλληλα, όμως, αυξάνεται και η έκθεση των αποταμιευτών στις διακυμάνσεις των αγορών, καθώς οι επενδύσεις χωρίς πλήρεις εγγυήσεις κεφαλαίου μπορούν να καταγράψουν απώλειες σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας.

Το στοίχημα για τη γερμανική οικονομία

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Γερμανίας να κινητοποιήσει περισσότερες ιδιωτικές αποταμιεύσεις και να τις μετατρέψει σε επενδυτικό κεφάλαιο.

Η χώρα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα αποταμίευσης στην Ευρώπη, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων των νοικοκυριών παραμένει σε καταθέσεις και άλλα σχετικά χαμηλού ρίσκου προϊόντα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των Γερμανών στις κεφαλαιαγορές θα μπορούσε να αυξήσει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων.

Για την οικονομία, επομένως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο το πώς θα αποταμιεύουν οι Γερμανοί για τη σύνταξή τους. Αφορά και το πού θα κατευθύνεται στο μέλλον ένα μέρος των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών.

Εάν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της αγοράς επιβεβαιωθούν, τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μία από τις σημαντικότερες νέες πηγές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των γερμανικών και ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Για τους διαχειριστές κεφαλαίων, αυτό σημαίνει μια αγορά έως 500 δισ. ευρώ που βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης. Για τη γερμανική οικονομία, σημαίνει την προσπάθεια να μετατραπεί μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής αποταμίευσης σε επενδύσεις.