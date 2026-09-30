Ακίνητα: Στον ψηφιακό χάρτη 8.200 χλμ. ρεμάτων – Τι αλλάζει για οικοδομικές άδειες και οικόπεδα

Νέα εικόνα για χιλιάδες ακίνητα και για τον έλεγχο που προηγείται των οικοδομικών αδειών δημιουργεί το νέο Πληροφοριακό Σύστημα για την Οριοθέτηση των Υδατορεμάτων, το οποίο συγκεντρώνει σε έναν ψηφιακό χάρτη τις υφιστάμενες οριοθετήσεις και γεωχωρικά δεδομένα για περισσότερα από 8.200 χιλιόμετρα μη οριοθετημένων ρεμάτων.

Για τα ακίνητα, πάντως, η ψηφιακή καταγραφή δεν σημαίνει ότι οι οικοδομικές άδειες ξεμπλοκάρουν αυτομάτως, καθώς τα 8.200 χιλιόμετρα παραμένουν μη οριοθετημένα και απαιτούνται οι προβλεπόμενες μελέτες και διοικητικές πράξεις για να αποκτήσουν επίσημες οριογραμμές.

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Το νέο σύστημα, που εντάσσεται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, έρχεται να συγκεντρώσει πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, υπηρεσίες δόμησης και έντυπους φακέλους. Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν περίπου 800 υφιστάμενες εγκεκριμένες οριοθετήσεις, μαζί με τα διαθέσιμα σχέδια και το τεχνικό υλικό τους.

Για έναν ιδιοκτήτη ή έναν μηχανικό, η αλλαγή είναι πρακτική. Αν για το ρέμα που βρίσκεται κοντά σε ένα οικόπεδο υπάρχει ήδη εγκεκριμένη οριοθέτηση, τα σχετικά στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν σε ένα σημείο, χωρίς να χρειάζεται η αναζήτηση ενός παλιού φακέλου μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Η χαρτογράφηση δεν αρκεί από μόνη της

Διαφορετική είναι η περίπτωση των 8.200 χιλιομέτρων ρεμάτων που έχουν αποτυπωθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί. Πρόκειται για υδατορέματα που βρίσκονται μέσα σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και για τα οποία συγκεντρώθηκε η αναγκαία γεωχωρική και τεχνική πληροφορία.

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Η αποτύπωση αυτή δεν καθορίζει αυτομάτως ποιο τμήμα ενός οικοπέδου μπορεί να οικοδομηθεί, ούτε μεταβάλλει το πολεοδομικό ή ιδιοκτησιακό καθεστώς του. Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνταχθεί φάκελος οριοθέτησης, να καθοριστούν οι οριογραμμές του ρέματος και να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διάκριση είναι κρίσιμη, επειδή πριν από την εκτέλεση τεχνικών έργων κοντά σε υδατόρεμα απαιτείται κατά κανόνα ο καθορισμός των ορίων του. Από τις γραμμές αυτές μπορεί να εξαρτηθούν η θέση ενός κτιρίου, το τμήμα του οικοπέδου που μπορεί να αξιοποιηθεί και τελικά η έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Το νέο σύστημα δεν αντικαθιστά αυτή τη διαδικασία, αλλά δίνει στις αρμόδιες αρχές μεγάλο μέρος των στοιχείων που χρειάζονται για να προχωρήσουν τις επόμενες οριοθετήσεις. Τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις αντιπλημμυρικές μελέτες και στον σχεδιασμό δημόσιων έργων, περιορίζοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα ξεκινούσαν από την έλλειψη κοινής και αξιόπιστης πληροφορίας.

Οι 400 σταθμοί για τις πλημμύρες

Το έργο δεν περιορίζεται στον ψηφιακό χάρτη. Προβλέπει επίσης την εγκατάσταση 150 τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης της στάθμης των υδάτων και 250 μετεωρολογικών σταθμών σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Τα δεδομένα θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα αναλύονται με λογισμικό που χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να υπολογίζεται η πιθανή πλημμυρική παροχή και να αποστέλλονται προειδοποιήσεις επικινδυνότητας στην Πολιτική Προστασία πριν από την κορύφωση ενός φαινομένου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 100,8 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 81,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φορέας ευθύνης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φορέας υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τελικός επιχειρησιακός χρήστης η Πολιτική Προστασία.