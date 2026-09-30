ΑΑΔΕ: Για ρολόι 26.000 ευρώ που πούλησε χωρίς απόδειξη, επιχείρηση «έφαγε» πρόστιμο 5.032 ευρώ – Τι έκρινε η ΔΕΔ

Κοσμηματοπωλείο κλήθηκε να πληρώσει «χρυσό» ένα ρολόι αξίας 26.000 ευρώ, καθώς της επιβλήθηκε πρόστιμο 5.032,26 ευρώ από την ΑΑΔΕ για μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να επικυρώνει την «καμπάνα».

Η ΑΑΔΕ έκρινε ότι το ρολόι είχε ήδη παραδοθεί στον πελάτη και επομένως έπρεπε να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόδειξη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κοσμηματοπωλείου ότι η παράδοση θα γινόταν σε μεταγενέστερο χρόνο.

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Το σημείο που έκρινε την υπόθεση δεν ήταν μόνο η υψηλή αξία του ρολογιού, αλλά το πότε θεωρήθηκε ότι αυτό πέρασε στα χέρια του αγοραστή. Η επιχείρηση υποστήριξε ότι η φυσική παράδοση του προϊόντος δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, θέση που, εφόσον γινόταν δεκτή, θα επηρέαζε και τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου.

Η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η απόδειξη εκδίδεται κατά τον χρόνο παράδοσης ή κατά την έναρξη της αποστολής του προϊόντος προς τον πελάτη.

Έτσι, το βασικό ερώτημα για τη ΔΕΔ ήταν εάν το ρολόι βρισκόταν ακόμη στην κατοχή της επιχείρησης και επρόκειτο πράγματι να παραδοθεί αργότερα ή εάν είχε ήδη παραδοθεί χωρίς να εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη.

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Η φορολογική αρχή είχε καταλογίσει τη δεύτερη περίπτωση. Για να ανατραπεί αυτή η διαπίστωση, η επιχείρηση έπρεπε να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ρολόι παρέμενε στο κατάστημα και ότι είχε συμφωνηθεί μεταγενέστερη παράδοσή του.

Τι έλειπε από τον φάκελο

Σύμφωνα με το σκεπτικό που δημοσιοποιήθηκε, η μεταγενέστερη παράδοση θα μπορούσε να αποδειχθεί με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ή με σχετική δήλωση του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά, όμως, έπρεπε να είχαν προσκομιστεί και να είχαν τεθεί υπόψη των ελεγκτών κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Η εκ των υστέρων επίκληση ότι το αγαθό δεν είχε ακόμη παραδοθεί δεν κρίθηκε αρκετή για να ανατρέψει την εικόνα που είχαν σχηματίσει οι ελεγκτικές αρχές. Η ΔΕΔ δέχθηκε ότι η παράδοση είχε ήδη πραγματοποιηθεί και απέρριψε την προσφυγή του κοσμηματοπωλείου, αφήνοντας σε ισχύ το πρόστιμο των 5.032,26 ευρώ.

Η υπόθεση δείχνει τη σημασία που έχουν τα έγγραφα τα οποία συντάσσονται τη στιγμή της συναλλαγής, ιδιαίτερα στις πωλήσεις προϊόντων μεγάλης αξίας. Όταν ένα προϊόν έχει αγοραστεί αλλά παραμένει προσωρινά στην επιχείρηση, η συμφωνία για μεταγενέστερη παράδοση πρέπει να αφήνει σαφές αποδεικτικό ίχνος και να γνωστοποιείται στον έλεγχο.