ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων αγροτικών ενισχύσεων

Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ανακοίνωσε ότι τίθεται σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για αγρότες.

Οι αγρότες μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΔΕ dikaiomata.aade.gr, προκειμένου να ενημερωθούν γύρω από τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν.

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Οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους ολοκληρωτικά ή εν μέρει. Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται αποτελούν βάση για την καταβολή της ενίσχυσης «Βασική εισοδηματική στήριξη για την βιωσιμότητα».

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά από τον μεταβιβαστή με χρήση των προσωπικών κωδικών του TAXISnet. Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται από τον αποδέκτη της αίτησης μεταβίβασης, ο οποίος δηλώνει την αποδοχή της μεταβίβασης (εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς).

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Υποστηρίζονται οι εξής κατηγορίες μεταβίβασης:

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με/χωρίς γη

Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό

Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με/χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί από τα περιφερειακά αποθέματα έτους 2023-2025 πλην των περιπτώσεων κληρονομιάς ή ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) > Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης.