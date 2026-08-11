Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026-2027: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τα voucher – Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν

Ξεκίνησε σήμερα (11.08.2026), η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα των voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της περιόδου 2026-2027.

Οι Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

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Η διαδικασία αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και πλέον διαπίστωσαν ότι η αίτησή τους είτε έχει απορριφθεί είτε εμφανίζει στοιχεία που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί σωστά.

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι ενστάσεις

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από σήμερα έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων» της ΕΕΤΑΑ. Δεν προβλέπεται υποβολή ένστασης με έντυπη αίτηση ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

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Οι προσωρινοί πίνακες έχουν καταρτιστεί ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο τις πλήρεις όσο και τις ελλιπείς αιτήσεις.

Πώς υποβάλλεται η ένσταση

Για να είναι έγκυρη η ένσταση, θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο υποβάλλεται και, όπου απαιτείται, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ένα ενιαίο αρχείο PDF, μεγέθους έως 5 MB.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Πριν προχωρήσουν σε ένσταση, οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάσουν εάν:

Η αίτησή τους έχει χαρακτηριστεί πλήρης ή ελλιπής

Έχει υπολογιστεί σωστά το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα

Έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν ανεργία, αναπηρία και πολυτεκνία

Έχει υπολογιστεί σωστά ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών

Υπάρχουν λάθη στη μοριοδότηση της αίτησης

Έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την αρχική αίτηση

Τι αλλάζει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Σημαντική αλλαγή για τη φετινή διαδικασία αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Οι αιτήσεις τους για τους παιδικούς σταθμούς εξετάζονται πλέον ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διαφοροποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οικογενειών.

Οι γονείς που θεωρούν ότι υπάρχει λάθος ή παράλειψη στην αξιολόγηση της αίτησής τους θα πρέπει να αξιοποιήσουν το σύντομο διάστημα των ενστάσεων και να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.