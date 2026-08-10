Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται και πότε φαίνονται στα ΑΤΜ

Σε δύο ημερομηνίες αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, με την πρώτη πληρωμή για πρώην ταμεία να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 Αυγούστου και τη δεύτερη για την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Πρώτα θα κατατεθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι δικαιούχοι συγκεκριμένων κατηγοριών κύριων και επικουρικών συντάξεων.

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Συγκεκριμένα, στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση των πληρωμών.

Σε αυτή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, δηλαδή των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

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Παράλληλα, στις 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιτρέπει στους δικαιούχους να γνωρίζουν πότε αναμένεται να καταβληθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξή τους και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον Σεπτέμβριο.

Όπως κάθε μήνα, οι συντάξεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι συντάξεις που θα πληρωθούν στις 26 Αυγούστου αναμένεται να πιστωθούν από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, ενώ οι συντάξεις που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Σημειώνεται πως η ακριβής ώρα πίστωσης διαφέρει ανά τράπεζα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταθέσεις ολοκληρώνονται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας στους συνταξιούχους τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα χρήματά τους.