Άδεια μητρότητας: Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι του 9μηνου – Τι αλλάζει για εργαζόμενες μητέρες

Νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, διάρκειας εννέα μηνών, μετά την πρόσφατη υπουργική απόφαση. Η παροχή καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ενώ κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη.

Η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων αφορά, μεταξύ άλλων, θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ προβλέψεις υπάρχουν πλέον και για εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση.

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Το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας δεν αφορά μόνο τις φυσικές μητέρες. Στους δικαιούχους εντάσσονται και οι θετές μητέρες, με την άδεια να μπορεί να χορηγηθεί για υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών.

Αντίστοιχα, δικαίωμα αποκτούν και οι τεκμαιρόμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής.

Πώς λειτουργεί η 9μηνη άδεια

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έχει διάρκεια εννέα μηνών και η αποζημίωση καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, για όλο το διάστημα της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης.

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Όπως έχει επισημανθεί, πρόκειται για άδεια που συνδέεται με την προστασία της οικογένειας και τις ανάγκες του παιδιού και όχι απλώς με την περίοδο ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μάλιστα, το δικαίωμα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα.

Πώς συνδυάζεται με τις υπόλοιπες άδειες

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την κανονική άδεια, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Η άδεια μητρότητας ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.

Τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Έτσι, μια μητέρα που συνεχίζει να εργάζεται για ορισμένες ώρες, προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, δεν χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στην ειδική παροχή.

Η διεύρυνση αφορά επίσης τις εποχικά εργαζόμενες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το εννεάμηνο.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας καλύπτει πλέον περισσότερες μορφές οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης, διευρύνοντας την πρόσβαση των εργαζόμενων μητέρων στην εννεάμηνη παροχή.