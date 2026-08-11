Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πότε οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση έως 50%

Σημαντικά δικαιώματα, τα οποία φτάνουν έως την επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή την καταβολή αποζημίωσης ίσης με το 50% του ναύλου, έχουν οι επιβάτες όταν παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η ευθύνη βαρύνει την εταιρεία.

Η αποζημίωση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες, καθώς διαφορετικοί κανόνες ισχύουν όταν το πλοίο δεν αναχωρεί εγκαίρως λόγω βλάβης, όταν η καθυστέρηση προκύπτει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή όταν ο απόπλους απαγορεύεται εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η αναχώρηση καθυστερεί περισσότερο από 90 λεπτά εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου που αποδίδεται στην εταιρεία, ο επιβάτης έχει δύο βασικές επιλογές. Μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριο και να λάβει πίσω ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε ή να παραμείνει στο πλοίο, να λάβει ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά με έξοδα της εταιρείας και να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα του μεταφορέα.

Τι αλλάζει μετά τις τέσσερις ώρες

Εάν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες και απαιτείται διανυκτέρευση, η εταιρεία οφείλει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να εξασφαλίσει γεύμα και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, καθώς και τη μεταφορά από το λιμάνι προς το κατάλυμα και την επιστροφή. Το προβλεπόμενο κόστος φτάνει έως τα 80 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση, με ανώτατο όριο τις τρεις διανυκτερεύσεις.

Εφόσον ο επιβάτης μεταφερθεί τελικά στον προορισμό του με το ίδιο ή με άλλο πλοίο, μπορεί να δικαιούται αποζημίωση 25% επί της τιμής του εισιτηρίου. Το απαιτούμενο διάστημα καθυστέρησης στην άφιξη είναι μία ώρα για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας έως τεσσάρων ωρών, δύο ώρες για ταξίδια από τέσσερις έως οκτώ ώρες, τρεις ώρες για διαδρομές από οκτώ έως 24 ώρες και έξι ώρες για ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποζημίωση ανεβαίνει στο 50% του ναύλου όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον διπλάσια από τα παραπάνω όρια. Εάν, με ευθύνη της εταιρείας, ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του μέσα σε 24 ώρες από την προγραμματισμένη αναχώρηση, δικαιούται αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη, καθώς και επιστροφή του ναύλου που είχε καταβληθεί για το όχημα.

Βλάβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Εάν η βλάβη παρουσιαστεί αφού το πλοίο έχει αποπλεύσει, ο επιβάτης μπορεί να διακόψει το ταξίδι και να ζητήσει την επιστροφή του τμήματος του εισιτηρίου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που δεν πραγματοποιήθηκε, τόσο για τον ίδιο όσο και για το όχημά του.

Εάν επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι, εφαρμόζονται τα όρια αποζημίωσης 25% και 50%, ανάλογα με τη συνολική καθυστέρηση στην άφιξη. Τα ίδια όρια μπορούν να ενεργοποιηθούν και όταν το ταξίδι διακόπτεται σε ενδιάμεσο λιμάνι, αλλά ο επιβάτης προωθείται τελικά στον προορισμό του με το ίδιο ή άλλο πλοίο.

Διαφορετικό είναι το πλαίσιο όταν η αναχώρηση απαγορεύεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, να παραμείνει στο πλοίο εφόσον το επιτρέψει ο πλοίαρχος ή να ακυρώσει την κράτηση και να λάβει πίσω τον αναλογούντα ναύλο.

Για την επιστροφή χρημάτων ή την καταβολή αποζημίωσης, ο επιβάτης πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία, στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα που έχει ορίσει η εταιρεία στο λιμάνι. Απαραίτητη είναι η παράδοση του εισιτηρίου ή του σχετικού αποκόμματος έως και επτά ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.