ΑΑΔΕ: Έως 21 Σεπτεμβρίου οι προσφυγές αγροτών για τις πληρωμές του 2025

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα (8.9.2026) έως τις 21 Σεπτεμβρίου, η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών που μπορούν να κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι κατά των αποτελεσμάτων των πληρωμών εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2025.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔ,Ε η διαδικασία αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους συγκεκριμένων παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών.

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Οι ενδικοφανείς προσφυγές αφορούν συγκεκριμένα τις εξής παρεμβάσεις:

Π3-70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο)

Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, για νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις της δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022

Π3-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Οι προσφυγές υποβάλλονται ψηφιακά μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:

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Από 8 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2026 για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.3.2 (Κομφούζιο) και Π3-71, με προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών

Από 8 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2026 για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.5, Π3-70-2.1 και Π3-70-1.7, με προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε η πληρωμή τους και να υποβάλουν αντιρρήσεις για τα ευρήματα ή να ζητήσουν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις. Τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά, μέσω διασταυρωτικών ελέγχων, και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Ειδική αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις παραγωγών της παρέμβασης Π3-70-2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω ελέγχων οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, ενώ σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επανεξεταστούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Τέλος, για την ορθή υποβολή των προσφυγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην ίδια διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυση