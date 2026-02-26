Χρηστικά

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου λόγω μετάβασης στη νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση ΚΑΔ

Από 1η έως και 10 Μαρτίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι οι ψηφιακές εφαρμογές Φορολογικού Μητρώου
Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθούν από 1η έως και 10 Μαρτίου οι ψηφιακές εφαρμογές Φορολογικού Μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, στο διάστημα από 1 Μαρτίου έως 10 Μαρτίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των φορολογουμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή τους με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Ειδικότερα, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για:

  • Ενάρξεις επιχειρήσεων
  • Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων
  • Διακοπές εργασιών επιχειρήσεων
  • Μεταβολές προσωπικών στοιχείων
  • Μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας

Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.

