Αγρότες: Μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ – Ελάφρυνση 2.900 ευρώ έως 30.000 ευρώ

Μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ προβλέπουν τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης να ανέρχεται σε 87 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις για τους αγρότες εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2027, ενώ από την 1η Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης απευθείας στην αντλία.

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Ο συντελεστής φορολόγησης μηδενίζεται για αγροτικό εισόδημα έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.

Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος με το σημερινό σύστημα πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική φορολογική επιβάρυνση και αντίστοιχη εξοικονόμηση.

Για αγροτικό εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος φθάνει έτσι στα 2.900 ευρώ.

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Η επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο.

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται απευθείας κατά την αγορά του καυσίμου στην αντλία, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής που μεσολαβεί μέχρι την επιστροφή του ποσού στους δικαιούχους αγρότες.