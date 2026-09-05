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Ελεύθεροι επαγγελματίες: Καταργούνται οι προσαυξήσεις στα τεκμήρια για τους συνεπείς – «Μπόνους» 2.534 ευρώ

Μείωση κατά 50% σε μικρούς οικισμούς, ειδική πρόβλεψη για τα ταξί και περιορισμός της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%
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Φωτογραφία iStock
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Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων βάσει τζίρου και μισθοδοσίας προβλέπεται για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό.

Το πακέτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, μειώνοντας το τεκμήριο πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος.

Οι επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται συνεπείς απαλλάσσονται από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών της δραστηριότητάς τους και το ύψος της μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Παράλληλα, η μείωση των τεκμηρίων κατά 50% επεκτείνεται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Ειδική πρόβλεψη εισάγεται και για τους ιδιοκτήτες ταξί, ώστε το τεκμαρτό εισόδημα να προσαρμόζεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του οχήματος. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των αλλαγών στα τεκμήρια υπολογίζεται σε 170 εκατ. ευρώ.

Ποιοι κερδίζουν 2.534 ευρώ τον χρόνο

Στο παράδειγμα που παρουσιάστηκε στο Βελλίδειο, επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ θα έχει φορολογικό όφελος 2.534 ευρώ τον χρόνο.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται επίσης η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών στο 50%, από 55% σήμερα.

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