Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για 2,2 εκατ. – Πληρωμή κάθε Νοέμβριο

Στα 400 ευρώ καθαρά αυξάνεται από τον φετινό Νοέμβριο η μόνιμη ετήσια ενίσχυση για 2,2 εκατ. συνταξιούχους, στο πλαίσιο των μέτρων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό.

Η νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους προβλέπει αύξηση της ενίσχυσης κατά 100 ευρώ, από τα 300 στα 400 ευρώ, αλλά και διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς το ποσό θα καταβάλλεται πλέον σε όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

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Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 και θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, καθώς πρόκειται για μόνιμη και όχι έκτακτη παροχή. Το ποσό των 400 ευρώ θα είναι καθαρό και θα προστίθεται στην ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Το συνολικό όφελος για τους συνταξιούχους

Με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση της σύνταξης και 400 ευρώ από τη μόνιμη ενίσχυση.

Το συνολικό καθαρό όφελος θα φθάσει έτσι στα 608 ευρώ τον χρόνο.

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Για συνταξιούχο με μηνιαίο εισόδημα 1.086 ευρώ, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και την ενίσχυση θα ανέλθει στα 684 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 1.716 ευρώ θα έχει συνολικό καθαρό όφελος 849 ευρώ τον χρόνο.

Στο ίδιο πεδίο παρεμβάσεων εντάσσεται και η κατάργηση της μείωσης στις συντάξεις χηρείας, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν τις αποδοχές τους χωρίς την περικοπή που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.