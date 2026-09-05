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Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Πάνω από 950 ευρώ το 2027 – Στόχος τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028

Αύξηση αποδοχών και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα για 2,5 εκατ. εργαζομένους, έως 1.055 ευρώ το συνολικό όφελος το 2028
Μισθοί
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Πάνω από τα 950 ευρώ θα διαμορφωθεί το 2027 ο κατώτατος μισθός, με τον νέο στόχο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σύμφωνα με τα μέτρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό συνδυάζεται με νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 και αφορά συνολικά περίπου 2,5 εκατ. μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2027 και θα οδηγήσει τις κατώτατες αποδοχές πάνω από τον προηγούμενο στόχο των 950 ευρώ. Η νέα διαδρομή ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028, με τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ και τις αποδοχές εργαζομένων με τρεις τριετίες στα 1.300 ευρώ.

Η αύξηση δεν θα περιοριστεί στους εργαζομένους που λαμβάνουν τον βασικό μισθό, καθώς θα συμπαρασύρει τις τριετίες και τα επιδόματα που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο.

Το όφελος για τους εργαζομένους

Για έναν νέο εργαζόμενο που αμείβεται με τον βασικό μισθό, το συνολικό όφελος από την αύξηση των αποδοχών και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται στα 414 ευρώ το 2027 και στα 1.040 ευρώ το 2028.

Υπάλληλος με τρεις τριετίες και σημερινές καθαρές αποδοχές 959 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.055 ευρώ το 2028.

Τα ποσά των 1.040 και 1.055 ευρώ αφορούν το συνολικό όφελος μέσα στο 2028 και όχι τη μηνιαία αύξηση των αποδοχών.

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