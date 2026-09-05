ΔΕΘ 2026: Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης 2,2 δισ. ευρώ το 2027 – Όλες οι παρεμβάσεις για επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, οικογένειες, ενοικιαστές

Αυξήσεις σε μισθούς και ενισχύσεις, μειώσεις φόρων και εισφορών, χαμηλότερα τεκμήρια, νέα στεγαστικά εργαλεία και παρεμβάσεις στους λογαριασμούς ρεύματος περιλαμβάνουν τα μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, χωρίς να λείπουν και φέτος οι εκπλήξεις, όπως ένας νέος «κουμπαράς» αποταμίευσης για τα παιδιά.

Τα μέτρα της ΔΕΘ απλώνονται σε βάθος τετραετίας, καθώς ορισμένα ενεργοποιούνται από το φορολογικό έτος 2026, άλλα τίθενται σε ισχύ το 2027, ενώ οι αλλαγές σε προκαταβολή φόρου, κατώτατο μισθό, ΕΝΦΙΑ και ηλεκτρική ενέργεια ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2029.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μικρότερα τεκμήρια και προκαταβολή φόρου

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η αλλαγή θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027.

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, με το όριο να αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό, επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ θα έχει όφελος 2.534 ευρώ τον χρόνο.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται και η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών στο 50%, από 55% σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται από το φορολογικό έτος 2028 ετήσια μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5%, μέχρι αυτή να περιοριστεί στο 50% από 80% σήμερα.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026. Στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029. Ενδεικτικά, επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη που πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.600 ευρώ θα έχει μηδενική επιβάρυνση από το 2027.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται επίσης πόροι 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από το συνολικό ποσό, 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δάνεια και 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά εργαλεία.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων

Από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται κατά 100 ευρώ και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων.

Ταυτόχρονα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων, ώστε την ενίσχυση να λαμβάνουν όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ και μικρότερες εισφορές

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ για εργαζομένους με τρεις τριετίες θα φθάσει στα 1.300 ευρώ.

Από τον Απρίλιο του 2027 και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων θα μειωθούν κατά ακόμη 0,5 μονάδες.

Ένας νέος εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό υπολογίζεται ότι θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028. Εργαζόμενος με τρεις τριετίες και σημερινό καθαρό μισθό 959 ευρώ θα δει όφελος 1.055 ευρώ το 2028.

Επίδομα Χριστουγέννων και αυξήσεις στο Δημόσιο

Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027.

Έως τον Ιανουάριο του 2028 προβλέπονται, επίσης, νέες αυξήσεις μισθών κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα, λόγω της σύνδεσης των αποδοχών στο Δημόσιο με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα έχει καθαρή αύξηση 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, με το συνολικό όφελος να φθάνει στα 964 ευρώ.

Μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως 20.000 ευρώ

Για τους επαγγελματίες αγρότες μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.

Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική επιβάρυνση. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 5.083 σε 2.183 ευρώ.

Ο «κουμπαράς» των 60.000 ευρώ και οι τρίτεκνοι

Στο δημογραφικό πεδίο δημιουργείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο που τοποθετούν οι γονείς, μέχρι τα 1.200 ευρώ ετησίως, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Σύμφωνα με την παρουσίαση, στην ηλικία των 18 ετών το ποσό θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Για τους τρίτεκνους μηδενίζεται από το φορολογικό έτος 2027 ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και φθάνει στα 25.364 ευρώ. Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενικό φόρο.

Για τους πολύτεκνους αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί, με την αλλαγή να καλύπτει γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026. Για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ και για το πέμπτο από 3.500 σε 5.500 ευρώ.

Από το 2027 τιμαριθμοποιούνται και τα αναπηρικά επιδόματα. Η παρέμβαση αφορά 218.000 πολίτες, με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται στα 220 ευρώ.

«Σπίτι μου 3», υψηλότερος φόρος για αγοραστές εκτός ΕΕ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ

Στο στεγαστικό μέτωπο δημιουργείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από το 3% στο 15%.

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, αντί του σημερινού ορίου των 1.500 κατοίκων. Στη Δυτική Μακεδονία το πληθυσμιακό όριο διευρύνεται στους 2.200 κατοίκους, από 1.700 σήμερα.

Μείωση 30% στη χονδρική τιμή ρεύματος

Στο ενεργειακό κόστος προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την περίοδο από το 2027 έως το 2029.

Από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται επίσης κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κυριότερων μέτρων

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, όπως το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αρχίζει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 με την αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και εκτείνεται έως τον Δεκέμβριο του 2027, όταν θα δοθεί για πρώτη φορά το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.

25 Σεπτεμβρίου 2026: Αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024.

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες απευθείας στην αντλία, μέσω του νέου συστήματος.

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025. Ιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου.

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Προκαταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, με την αναπροσαρμογή να υπολογίζεται βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός του συντελεστή φορολόγησης για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

1η Ιανουαρίου 2027: Έναρξη της τιμαριθμοποίησης των αναπηρικών επιδομάτων.

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε όλες τις οικιακές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh.

Ιανουάριος 2027: Ενεργοποίηση του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών.

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του νέου στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Μέσα Μαρτίου 2027: Με τη βεβαίωση του νέου ΕΝΦΙΑ θα ενεργοποιηθεί η κατάργησή του για κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Στη Δυτική Μακεδονία το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Μέσα Μαρτίου – μέσα Ιουλίου 2027: Κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα αποτυπωθούν μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 402 εκατ. ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, βάσει των αλλαγών που εφαρμόστηκαν από το φορολογικό έτος 2026.

Μείωση των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών, με απαλλαγή των συνεπών από τις προσαυξήσεις που επιβάλλονται βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος. Προβλέπεται επίσης επέκταση της μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδική πρόνοια για τα ταξί, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Το κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην ελληνική Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, με δημοσιονομικό κόστος 82 εκατ. ευρώ.

Μείωση του φόρου εισοδήματος από ακίνητα μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου συντελεστή 25%, με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Μηδενισμός του συντελεστή φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως τις 20.000 ευρώ, με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

Εξαίρεση των συντάξεων θανάτου που λαμβάνουν παιδιά από το εισοδηματικό όριο των 3.000 ευρώ για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων τέκνων, με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

1η Απριλίου 2027: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Από την αναπροσαρμογή θα συμπαρασυρθούν οι τριετίες και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

1η Απριλίου 2027: Μείωση κατά 0,5 μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

30 Νοεμβρίου 2027: Νέα καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το φορολογικό έτος 2026, με διπλή επιστροφή για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή του μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές τους.

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Προκαταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ και χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.