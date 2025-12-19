Αγρότες: Τα 20 από τα 27 αιτήματα τους, είτε έχουν υλοποιηθεί είτε είναι προς υλοποίηση

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα (19.12.2025) από την κυβέρνηση τα αιτήματα των αγροτών που έχουν ικανοποιηθεί ενώ κυβερνητικές πηγές εξηγούν γιατί δεν υλοποιήθηκαν 7 εξ’ αυτών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δηλώνει ακόμα και τώρα ανοιχτή στο διάλογο, καλώντας τους αγρότες να εγκαταλείψουν τα μπλόκα και να προσέλθουν στο τραπέζι των συζητήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες, τα 20 από τα 27 είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν. Τα 7 εξ αυτών δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά

Συγκεκριμένα, από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Επί πλέον η κυβέρνηση δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικότερα: