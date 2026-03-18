Ακίνητα: Αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των ενοικίων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Αναβολή της έναρξης του μέτρου της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των ενοικίων έως ότου δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Η βασική θέση της ΠΟΜΙΔΑ είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης από την 1η Απριλίου 2026, αν δεν έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών στους οποίους θα πρέπει να κατατίθενται τα μισθώματα ακινήτων.

Κατά την ομοσπονδία, αυτό είναι ακόμη πιο κρίσιμο στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεις με πολλούς συνεκμισθωτές, όπου πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων σε ποιον ή σε ποιους λογαριασμούς θα γίνονται οι καταβολές ώστε να μπορούν να ελεγχθούν από το λογισμικό της ΑΑΔΕ.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές συνέπειες τόσο για τους εκμισθωτές όσο και για τους ενοικιαστές. Για τους ιδιοκτήτες, η κύρωση που προβλέπεται είναι η απώλεια της έκπτωσης 5% επί των ενοικίων λόγω αποσβέσεων και δαπανών, ακόμη και αν η μη τραπεζική πληρωμή οφείλεται στην άρνηση του ενοικιαστή. Για τους μισθωτές, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι τίθεται σε κίνδυνο τόσο η ετήσια επιστροφή ενοικίου που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο όσο και το επίδομα στέγασης.

Η ομοσπονδία στέκεται επίσης στο γεγονός ότι, αν και απομένουν μόλις δύο εβδομάδες έως την προγραμματισμένη έναρξη του μέτρου, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025, δηλαδή η απόφαση που θα καθορίσει τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή των κυρώσεων. Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, χωρίς αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή του μέτρου κινδυνεύει να γίνει με κενά στους κανόνες και στις εξαιρέσεις.

Στο ίδιο κείμενο η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να προβλεφθούν ρητές εξαιρέσεις για μισθώματα κατοικιών έως 500 ευρώ τον μήνα, για μισθώσεις μεταξύ συμβαλλομένων άνω των 70 ετών, για ήδη προκαταβεβλημένα μισθώματα, για ενοίκια που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους και για ποσά που παρακατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Παράλληλα, προτείνει να ξεκαθαριστεί ότι στις περιπτώσεις πολλών συνιδιοκτητών τα μισθώματα θα μπορούν να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό, σε λογαριασμό ενός εξ αυτών ή και εξουσιοδοτημένου τρίτου, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο ΜΙΔΑ. Αντίστοιχα, ζητά να επιτρέπεται η νόμιμη πληρωμή σε λογαριασμούς πληρεξουσίων, δικηγόρων, εταιρειών διαχείρισης ή κατοίκων εξωτερικού όταν αυτοί έχουν οριστεί για την είσπραξη των ενοικίων.

Η ΠΟΜΙΔΑ θέτει ακόμη θέμα ακατάσχετου για μηνιαία μισθώματα έως 1.250 ευρώ και ζητά να προβλεφθεί ειδική διαδικασία ένστασης μέσω της ΑΑΔΕ για περιπτώσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή κυρώσεων.