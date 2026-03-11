Ακριβές οι αποδράσεις ενόψει Πάσχα: Μπαράζ αυξήσεων στα εισιτήρια από αεροπορικές εταιρείες, το συζητάνε οι ακτοπλοϊκές μετά το άλμα στα καύσιμα

Αν και δεν έχουν περάσει ακόμη αυξήσεις στις τιμές αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην Ελλάδα παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι είναι θέμα λίγου χρόνου να συμβεί καθώς οι αντοχές των εταιρειών εξαντλούνται όσο η διεθνής τιμή του πετρελαίου δείχνει να σταθεροποιείται γύρω στα 90-100 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύοντας τις τιμές ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων.

Εύλογη είναι η ανησυχία όσων προγραμματίζουν αποδράσεις ενόψει του Πάσχα, δηλαδή σε περίπου ένα μήνα. Τα μηνύματα από πολλές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκές, δεν είναι θετικά, με έναν σημαντικό αριθμό εξ αυτών να προχωρά ήδη σε αυξήσεις εισιτηρίων για να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος στα καύσιμα ενώ η συζήτηση έχει ανοίξει και για αυξήσεις και από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές του ναυτιλιακού καυσίμου (MGO) είναι υψηλές και ασταθείς έχοντας ξεπεράσει ιστορικά όρια σε πολλές περιοχές (φτάνοντας στη Νότια Αφρική τα 3.200 δολάρια/τόνο, πάνω από 2.000 δολάρια/τόνο στην Αμερική κ.α.). Στα ελληνικά λιμάνια από 747 δολάρια/τόνο στις αρχές του μήνα ξεπέρασε τα 1.250 δολάρια ανά μετρικό τόνο τη Δευτέρα (9.3.2026) και διαμορφώνεται πλέον γύρω στα 1.100 (1.098,5 δολάρια/τόνο στις 10.3.2026).

Με αυτά τα δεδομένα είναι εύλογες οι ανησυχίες για ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Κυβερνητικά στελέχη πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικά αλλά σημειώνουν ότι μια παρατεταμένη διεθνής κρίση θα έχει επιπτώσεις στην ελληνική ακτοπλοϊα, σε αεροπορικά εισιτήρια και ευρύτερα στις μεταφορές και στον τουρισμό. Σχεδιάζουν μέτρα έκτακτης ανάγκης δίνοντας έμφαση στην πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας όπως φάνηκε και με την κοινή συνέντευξη τύπου σήμερα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του κόστους απασχόλησε την ακτοπλοϊκή αγορά και πέρυσι αλλά εν τέλει οι τιμές των εισιτηρίων στα πλοία διατηρήθηκαν σταθερές μετά την συνεννόηση του ΥΠΕΝ με τις εταιρείες και την απόφασή του να μειώσει τα λιμενικά τέλη κατά 50% στην ακτοπλοΐα (εκτός κρουαζιέρας).

Σε κάθε περίπτωση οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρακολουθούν στενά το αυξανόμενο κόστος. Εάν δεν εκτονωθεί η κρίση και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμείνει στην οροφή των 90-100 δολαρίων για μερικές εβδομάδες, θα πρέπει να αναμένονται αυξήσεις στα εισιτήρια.

Μπαράζ αυξήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες

Εξάλλου, τα πρώτα μηνύματα ήρθαν από την αεροπορική βιομηχανία, με ένα μπαράζ αυξήσεων στα εισιτήρια ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των καυσίμων αεροσκαφών. Από 85 με 90 δολάρια ανά βαρέλι πριν από την επίθεση στο Ιράν έχουν εκτοξευθεί μεταξύ 150 και 200 δολαρίων.

Αν και αρκετές ασιατικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ελληνική Aegean αλλά και η Lufthansa η Ryanair και άλλες, έχουν εφαρμόσει αντιστάθμιση κινδύνου πετρελαίου, εξασφαλίζοντας ένα μέρος των προμηθειών καυσίμων τους σε σταθερές τιμές, οι ανησυχίες για κλιμάκωση της κρίσης είναι υπαρκτές.

Με τα καύσιμα να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για τις αεροπορικές εταιρείες -μετά τη μισθοδοσία- το επιπλέον κόστος που φέρνει το ράλι των τιμών του πετρελαίου έχει σημάνει συναγερμό οδηγώντας μια – μια τις τις εταιρείες σε αναπροσαρμογή τιμών.

Οι εταιρείες αεροπλοΐας αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και με τον περιορισμό του εναέριου χώρου, καθώς οι πιλότοι αλλάζουν δρομολόγια για να αποφύγουν τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Ανάλογη είναι η τακτική τους στην περίπτωση της Ουκρανίας λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα οι πιλότοι επιλέγουν μεγαλύτερες διαδρομές ενώ οι χωρητικότητες σε δημοφιλείς προορισμούς εξαντλούνται.

Κάπως έτσι, τα αεροπορικά εισιτήρια εκτοξεύθηκαν στα δρομολόγια Ασίας-Ευρώπης, με την Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ να προσθέτει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Επίσης, Qantas Airways, SAS, Air New Zealand, Hong Kong Airlines ανακοίνωσαν αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια ενώ είχαν ήδη καθηλωθεί οι πτήσεις Emirates, Qatar Airways και Etihad που διαχειρίζονται το ένα τρίτο της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις ορισμένων ευρωπαϊκών κυρίως αεροπορικών εταιρειών που δεν βλέπουν ακόμη ανάγκη να δράσουν για αύξηση των τιμών, όπως η IAG που ελέγχει την British Airways που πήρε θέση για το θέμα αλλά επιφυλάσσεται για δράση εάν απαιτηθεί στο επόμενο διάστημα.