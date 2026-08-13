Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 2026 – 2027: Από αύριο η υποβολή αιτήσεων για προτίμηση περιοχών

Ανοίγει αύριο (14.08.2026) η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης περιοχών από υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2026 – 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να εργαστούν μέσω του ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των προσλήψεων ωρομίσθιων και προσωρινών εκπαιδευτικών.

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Μέχρι τις 24 Αυγούστου οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας με αριθμό 107933/Ε1/13-08-2026, οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης περιοχών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Οι προσλήψεις αφορούν αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος.

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Ποιοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους προβλεπόμενους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, καλούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, καθώς και στους τελικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024.

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται επίσης εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους προβλεπόμενους τελικούς και επικουρικούς πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025.

Σε ποιες δομές μπορούν να προσληφθούν

Οι προσλήψεις αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και μια σειρά ειδικών εκπαιδευτικών δομών.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Παράλληλα, προβλέπονται προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση προσφυγοπαίδων, στα ΚΕΔΑΣΥ και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Τι δήλωσε η υπουργός Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε τη σημασία του ρόλου των αναπληρωτών στη λειτουργία των σχολείων και στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλη τη χώρα.

Όπως σημείωσε, στόχος του υπουργείου είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί έγκαιρα και οργανωμένα, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές να έχουν στις τάξεις τους τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται.

Η διαδικασία των αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2026 – 2027 ξεκινά στις 14 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου, με τους υποψηφίους να καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών τους μέσω ΟΠΣΥΔ.