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ΕΛΓΑ: Πληρώθηκαν 6,6 εκατ. ευρώ σε 5.201 παραγωγούς για ζημιές του 2025

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές των αποζημιώσεων για φυτική και ζωική παραγωγή
Χωράφι πλημμυρισμένο
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
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Ολοκληρώθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για ζημιές που σημειώθηκαν το 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφές ζωικού κεφαλαίου και πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σήμερα (13.08.2026) από τον ΕΛΓΑ, ανέρχονται σε 6.617.425 ευρώ και αφορούν 5.201 ασφαλισμένους παραγωγούς

Πάνω από 6,6 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς

Το συνολικό ποσό των 6.617.425 ευρώ καταβλήθηκε στους δικαιούχους στο πλαίσιο των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τις ζημιές του προηγούμενου έτους.

Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που είχαν υποστεί ζημιές στην αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2025 και είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ.

Ολοκληρώθηκαν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις του 2025

Με τη συγκεκριμένη πληρωμή, ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων για το 2025.

Συνολικά, οι σημερινές καταβολές αφορούν 5.201 παραγωγούς, οι οποίοι λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στις ζημιές που είχαν υποστεί στις καλλιέργειες ή στο ζωικό τους κεφάλαιο.

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