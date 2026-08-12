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ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για τις εκτιμήσεις των ζημιών από φυσικές καταστροφές

Συμβάσεις εργασίας έως 8 μήνες
Καταστροφές σε καλλιέργειες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στον θεσσαλικό κάμπο.
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)
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Σε προσλήψεις 60 γεωπόνων προχωρά άμεσα ο ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει από τις φυσικές καταστροφές.

Οι προσλήψεις του ΕΛΓΑ θα αφορούν προσωπικό του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με τις συμβάσεις να έχουν διάρκεια έως οκτώ μήνες.

Οι νέοι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν σε τρεις περιοχές. Συγκεκριμένα, 20 θα στελεχώσουν τη μονάδα του ΕΛΓΑ στη Λαμία, 20 στη Λάρισα και 20 στο Ηράκλειο.

Στόχος είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι ζημιές αφορούν πλημμύρες που σημειώθηκαν από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, ενώ περιλαμβάνονται επίσης οι ισχυροί παγετοί του Μαΐου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιουλίου, με τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, οι γεωπόνοι θα κληθούν να καταγράψουν ζημιές από τις εκτεταμένες πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας.

Συνολικά, οι ζημιές αφορούν περίπου 200.000 αγροτεμάχια. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαφορετικές καλλιέργειες που βρίσκονταν σε ασφαλιστικά καλυπτόμενο βλαστικό στάδιο.

Η απόφαση για τις προσλήψεις εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ στις 11 Αυγούστου 2026. Η διαδικασία θα γίνει με βάση το άρθρο 36 του ν. 4765/2021.

Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι γεωπόνοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Η προθεσμία λήγει την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο m.mataragka@elga.gr.

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