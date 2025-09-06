Απαισιόδοξες προβλέψεις για τις τιμές ενοικίων: Μετά το 2026 η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου – Kαμία σταθεροποίηση στον ορίζοντα

Από το 2027 θα πρέπει οι ενοικιαστές ακινήτων να περιμένουν αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου μισθωμάτων κατοικιών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ) η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΤΕ η αυξητική τάση των τιμών οικιστικών ακινήτων (σ.σ. Κατοικιών) αναμένεται να επιβραδυνθεί μέχρι τα τέλη του έτους, και περισσότερο το 2026, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των ενοικίων − με κάποια χρονική υστέρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μ΄ άλλα λόγια, δεν αναμένεται ούτε καν σταθεροποίηση, πόσο μάλλον μείωση, παρά μόνο φρενάρισμα του ρυθμού ανόδου!

Πιο αναλυτικά, η ΕΤΕ αναφέρει πως η έντονα ανοδική τάση των τιμών ενοικίων κατοικιών, οι οποίες με βάση το σχετικό υποδείκτη του ΕνΔΤΚ αυξήθηκαν κατά 10,4% ετησίως στο εξάμηνο (11,3% τον Ιούλιο), από 5,1% το 2024, έναντι αύξησης στην Ευρωζώνη κατά 2,9% τόσο στο 1ο εξάμηνο του 2025 αλλά και κατά το 2024. Οι εν λόγω μεταβολές πρόσθεσαν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στην άνοδο του ΕνΔΤΚ για την Ελλάδα σε σύγκριση με 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για την Ευρωζώνη κατά το 1ο εξάμηνο (αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής στάθμισης των ενοικίων στον ΕνΔΤΚ είναι παρόμοιος σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, περίπου 6%, και οριακά υψηλότερος από τη στάθμιση στον ΔΤΚ).

H συνεχιζόμενη αύξηση των ενοικίων κατοικιών αποτυπώνει μια παρατεταμένη ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην ελληνική αγορά, η οποία τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις τόσο στα οικιστικά όσο και στα εμπορικά ακίνητα, με τις τιμές των ενοικίων να προσαρμόζονται σταδιακά στις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των ακινήτων τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, η σωρευτική ανατίμηση των κατοικιών από το χαμηλότερο σημείο τους − κατά τη 10ετή κρίση που σημειώθηκε το 2017 − έχει υπερβεί το 70%, με το μέσο επίπεδο τιμών να υπερβαίνει πλέον οριακά κατά το 1ο τρίμηνο του 2025 το προηγούμενο ιστορικό τους υψηλό το 2008, σε ονομαστικούς όρους. Αντιστοίχως, η σωρευτική αύξηση του δείκτη τιμών ενοικίων (βάσει ΕνΔΤΚ) από τα τέλη του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 ανέρχεται σε 24%, ενώ υπολείπεται ακόμη κατά 8% του ιστορικού υψηλού του 2011, πάλι σε ονομαστικούς όρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H αύξηση των τιμών ακινήτων και των ενοικίων αποτυπώνει την ώθηση από τη συνδυαστική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, μετά από πολυετή αναστολή, λόγω της κρίσης σχετικών επενδυτικών αποφάσεων, των πρωτοφανών εισροών επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στην ελληνική αγορά ακινήτων αλλά και συνεργιών από τον τουρισμό, και την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Ως επιταχυντής των ανατιμήσεων λειτούργησε και η συγκρατημένη κατασκευαστική δραστηριότητα − μετά την παρατεταμένη συρρίκνωσή της κατά τη διάρκεια της κρίσης –που οδήγησε σε αργή προσαρμογή της προσφοράς ενισχύοντας τις αυξήσεις των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων σε μία σχετικά «ρηχή» εγχώρια αγορά όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών και το διαθέσιμο προς πώληση οικιστικό απόθεμα.

Αναμφισβήτητα, η ισχυρότερη αγοραστική δύναμη των ξένων αγοραστών, που επένδυσαν με αυξανόμενο ρυθμό στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, και οι πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις των ελληνικών ακινήτων μετά το τέλος της κρίσης, αλλά και οι συνέργειες με τον τουρισμό (έσοδα μέσω βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ή για επενδυτική υπεραξία μέσω μεταπώλησης) τροφοδότησαν τη ζήτηση.

Η αυξητική τάση των τιμών κατοικιών αναμένεται να επιβραδυνθεί μέχρι τα τέλη του έτους, και περισσότερο το 2026, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των ενοικίων − με κάποια χρονική υστέρηση.

Ωστόσο, δεδομένων των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς, δεν πρέπει να αναμένεται αναστροφή της δυναμικής.

Πράγματι, η κατασκευαστική δραστηριότητα εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης τους πρώτους μήνες του 2025 − μετά από σημαντική επιτάχυνση του αριθμού έκδοσης οικοδομικών αδειών την περίοδο 2022-2024, συγκρατώντας την αναμενόμενη προσφορά νέων κατασκευών, σε μία περίοδο που το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα και οι επιταχυνόμενες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αναμένεται να τροφοδοτήσουν τη ζήτηση. Η άμβλυνση της αβεβαιότητας αναφορικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις τροποποιήσεις στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και η επιβράδυνση της ανόδου στο κόστος κατασκευής, αναμένεται να οδηγήσουν σε σταδιακή επιτάχυνση της κατασκευαστική δραστηριότητας παρά τις πιέσεις από τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στον κλάδο.

Εξομαλυντική επίδραση ως προς την ισορροπία της αγοράς αναμένεται να ασκήσει σταδιακά, η διαφαινόμενη επιβράδυνση της ζήτησης από το εξωτερικό (κάμψη ΑΞΕ σε ακίνητα κατά 33% το 1ο τρίμηνο του 2025) μετά από έντονα ανοδική πορεία τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της αυστηροποίησης του πλαισίου για χορήγηση χρυσής βίζας.

Παράλληλα, ο στενότερος έλεγχος χρήσης των ακινήτων και η υψηλότερη φορολόγηση εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, με διοικητικούς περιορισμούς να τίθενται σε εφαρμογή από το 2024 σε περιοχές υψηλής ζήτησης, στοχεύουν στην αποτροπή διοχέτευσης πρόσθετων κατοικιών στην εν λόγω αγορά ενώ πλέον και το χάσμα στις αποτιμήσεις των ακινήτων έναντι άλλων χωρών έχει περιοριστεί.