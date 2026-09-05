Αύξηση μισθών, νέα επιδόματα και μειώσεις φόρων στα 12 μέτρα Μητσοτάκη – Το χρονοδιάγραμμα όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Αυξήσεις στους μισθούς, επιδόματα που διευρύνονται και μειώσεις φόρων για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες συνθέτουν τα 12 βασικά μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Δεν ακολουθούν, ωστόσο, οι καταβολές μισθών και επιδομάτων, το ίδιο χρονοδιάγραμμα, καθώς οι πρώτες πληρωμές αρχίζουν τον Νοέμβριο του 2026, οι περισσότερες φορολογικές παρεμβάσεις θα φανούν μέσα στο 2027 και ορισμένες αλλαγές για επιχειρήσεις και ηλεκτρικό ρεύμα θα ολοκληρωθούν έως το 2029.

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Οι πρώτοι που θα πληρωθούν τον Σεπτέμβριο

Η πρώτη καταβολή έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα λάβουν αναδρομικά διπλή επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024.

Ακολουθούν την 1η Νοεμβρίου 2026 οι επαγγελματίες αγρότες, για τους οποίους ξεκινά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω του νέου συστήματος.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025.

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Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν και σε αυτή την πληρωμή διπλό ενοίκιο.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Για τους συνταξιούχους, το ποσό αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και η περίμετρος των δικαιούχων διευρύνεται, καλύπτοντας συνολικά περίπου 2,2 εκατ. πολίτες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβληθούν και οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Τι ενεργοποιείται από τον Ιανουάριο του 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Ένας μισθωτός με τρία παιδιά και ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική επιβάρυνση.

Την ίδια ημερομηνία ξεκινά η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Η παρέμβαση αφορά περίπου 218.000 πολίτες, με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται σε 220 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο μειώνονται επίσης κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε περισσότερες από έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρέωση των ΥΚΩ περιορίζεται από τα 6,9 ευρώ στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αποτελώντας το πρώτο βήμα του σχεδίου για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

Μέσα στον ίδιο μήνα αρχίζει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιείται και ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών. Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ τον χρόνο και το κράτος θα προσθέτει ισόποση συμμετοχή, ενώ το ετήσιο όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Με βάση τον σχεδιασμό, το ποσό του λογαριασμού θα μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος.

Οι μειώσεις φόρων που θα φανούν στις δηλώσεις του 2027

Από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027, κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα αποτυπωθούν φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ. Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και φτάνει στα 22.204 ευρώ.

Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον φόρο, ενώ για εισόδημα 30.000 ευρώ η επιβάρυνση μειώνεται από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ.

Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που υπολογίζονται βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Παράλληλα, η έκπτωση 50% στο τεκμήριο επεκτείνεται στους οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Μέσα από τις ίδιες δηλώσεις θα φανεί και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά, επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη που επιβαρυνόταν με τέλος 1.600 ευρώ δεν θα καταβάλει πλέον το συγκεκριμένο ποσό.

Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, στα μέσα Μαρτίου, καταργείται ο φόρος για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, καθώς και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Οι αυξήσεις στους μισθούς από τον Απρίλιο

Την 1η Απριλίου 2027 αυξάνεται εκ νέου ο κατώτατος μισθός, συμπαρασύροντας τις τριετίες και σειρά επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ξεπεράσει τον αρχικό στόχο των 950 ευρώ μέσα στο 2027, με τελικό στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες.

Από την ίδια ημερομηνία μειώνονται κατά ακόμη 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ένας νέος που αμείβεται με τον βασικό μισθό υπολογίζεται ότι θα έχει συνολικό όφελος 414 ευρώ μέσα στο 2027 και 1.040 ευρώ το 2028.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα περάσει οριζόντια και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028.

Οι πληρωμές στο τέλος του 2027

Στις 30 Νοεμβρίου 2027 θα καταβληθεί ξανά η επιστροφή ενοικίου, με γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν διπλό ενοίκιο για το φορολογικό έτος 2026.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η νέα ετήσια καταβολή των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου 2028.

Τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν για πρώτη φορά το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά. Το ποσό θα είναι συντάξιμο και θα προσμετράται στον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξής τους.

Οι αλλαγές που ολοκληρώνονται έως το 2029

Από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά η ετήσια μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, έως ότου ο συντελεστής υποχωρήσει στο 50% από 80% σήμερα.

Στην Αττική, το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί πλήρως το 2029. Έως το ίδιο έτος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%.