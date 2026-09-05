Στήριξη στην οικογένεια: Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους και έξτρα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί

Μηδενικό φόρο εισοδήματος για 87.000 τρίτεκνους με αποδοχές έως 20.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί στις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπουν τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Τα μέτρα για τους τρίτεκνους θα τεθούν σε εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2027, ενώ η αύξηση του επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες θα καλύψει αναδρομικά τις γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2025.

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Για τους φορολογουμένους με τρία παιδιά μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα 25.364 ευρώ.

Μισθωτός με τρία παιδιά και ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική επιβάρυνση. Ελεύθερος επαγγελματίας με τρία παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί συνολικά έως 1.350 ευρώ.

Πόσο αυξάνεται το επίδομα για τους πολύτεκνους

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί από το τέταρτο και μετά.

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Οικογένεια που αποκτά τέταρτο παιδί θα εισπράττει 4.500 ευρώ, από 3.500 ευρώ σήμερα. Για το πέμπτο παιδί, το συνολικό ποσό αυξάνεται από τις 5.500 στις 6.500 ευρώ.

Η προσαύξηση των 1.000 ευρώ θα συνεχίζεται αντίστοιχα για κάθε επόμενο παιδί και θα εφαρμοστεί και στις πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν νέο τέκνο από τον Ιανουάριο του 2025.