Ρεύμα: Στο μισό οι χρεώσεις ΥΚΩ για 6 εκατ. παροχές – Στόχος της κυβέρνησης η μείωση των λογαριασμών κατά 30%

Κατά 50% μειώνονται από τον Ιανουάριο του 2027 οι χρεώσεις ΥΚΩ σε περισσότερες από έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές ρεύματος, σύμφωνα με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό.

Το ενεργειακό πακέτο της ΔΕΘ συνδυάζει τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ από τα 6,9 στα 3,45 ευρώ/MWh με τον στόχο να υποχωρήσει κατά 30% η χονδρική τιμή του ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ το αναλυτικό σχέδιο δράσης θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

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Η πιο άμεση παρέμβαση αφορά το σκέλος των χρεώσεων από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, η οποία θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μείωση κατά 50% αφορά αποκλειστικά τη ρυθμιζόμενη χρέωση των ΥΚΩ και όχι το σύνολο του λογαριασμού ρεύματος.

Ο στόχος για μείωση 30% στη χονδρική τιμή

Σε βάθος τριετίας, από το 2027 έως το 2029, ο στόχος είναι η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί συνολικά κατά 30%.

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Το σχέδιο θα στηριχθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και σε νέες παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα κατά 19% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με δυνατότητα κλειδώματος της τιμής για έναν χρόνο.

Επιδότηση για 100.000 νοικοκυριά

Στα νέα ενεργειακά μέτρα περιλαμβάνεται και μεγάλο πρόγραμμα επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 100.000 δικαιούχους, ενώ οι όροι, τα ποσοστά επιδότησης και το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων αναμένεται να εξειδικευτούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.