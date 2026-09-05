Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500€ για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2027 – Παραδείγματα

Εκτός από τους συνταξιούχους, των οποίων το ετήσιο επίδομα αυξάνεται κατά 100 ευρώ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ανακοίνωσε παρεμβάσεις και για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ύστερα από 15 χρόνια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026), θα δοθεί επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, μικτά, σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το επίδομα αυτό θα δοθεί από το 2027 και θα είναι μια μόνιμη ενίσχυση. Επίσης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και αυξήσεις μισθών έως 80 ευρώ το μήνα, μικτά, μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

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Αναφερόμενος στο επίδομα Χριστουγέννων που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι «μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξεις ως αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις». Θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2027 και τα 500 ευρώ είναι μικτά.

Σε ό,τι αφορά στις αυξήσεις μισθών έως 80 ευρώ το μήνα μικτά που θα δοθούν έως τον Ιανουάριο του 2028, ο πρωθυπουργός παρουσίασε και παραδείγματα.

Είπε ότι ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.447, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το ’28, σύνολο δηλαδή 964. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό, θα ωφελείται με 609 καθαρά το ’27 και 424 ευρώ το ’28.

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«Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για περισσότερα παρέπεμψε στη διευκρίνιση των μέτρων που θα γίνει τη Δευτέρα (07.09.2026) από το υπουργείο Οικονομικών.

Εκτός από το δημόσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος η κυβέρνηση θέλει να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028.