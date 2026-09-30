Διευρύνεται η ρύθμιση των 72 δόσεων στις 120, επιδότηση 15 λεπτών στο diesel – Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Αύξηση δόσεων, ακύρωση κατασχέσεων και πλειστηριασμών στα δάνεια συνεπών οφειλετών, όταν οι servicers παραβιάζουν συμφωνημένες ρυθμίσεις, καθώς και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα (30.09.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, παράλληλα με τα ενεργειακά μέτρα για ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων.

Για τα δάνεια που εξυπηρετούνται σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι servicers θα αντιμετωπίζουν και οικονομική συνέπεια υπέρ του οφειλέτη καθώς σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, θα πιστώνεται στον δανειολήπτη ποσό ίσο με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

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Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ.

Τι αλλάζει για όσους τηρούν τη ρύθμιση

Η παρέμβαση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ο δανειολήπτης πληρώνει σύμφωνα με όσα έχει συμφωνήσει, αλλά η εταιρεία διαχείρισης προχωρεί σε κατάσχεση ή πλειστηριασμό κατά παράβαση της ρύθμισης. Η πράξη θα ακυρώνεται και η εταιρεία θα βρίσκεται αντιμέτωπη με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Το πρόστιμο έως 500.000 ευρώ θα επιβάλλεται στην εταιρεία διαχείρισης, παράλληλα με πίστωση των πέντε δόσεων στον ίδιο τον οφειλέτη.

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Ενδεικτικά, εάν η αρχική συμφωνία προβλέπει μηνιαία δόση 300 ευρώ, η πίστωση θα αντιστοιχεί σε 1.500 ευρώ. Με δόση 400 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ. Η βάση υπολογισμού θα είναι η δόση της αρχικής συμφωνίας.

Από τις 72 στις έως 120 δόσεις

Η δεύτερη παρέμβαση αυξάνει τον χρόνο αποπληρωμής των οφειλών που θα καλύπτει η ρύθμιση. Το νέο ανώτατο όριο αντιστοιχεί σε έως δέκα χρόνια, έναντι έξι ετών με τις 72 δόσεις, προσθέτοντας έως 48 μηνιαίες καταβολές για την εξόφληση του ποσού.

Πρακτικά, η κατανομή της ίδιας οφειλής σε περισσότερες δόσεις επιτρέπει μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση. Ενδεικτικά, με μόνη βάση το κεφάλαιο μιας οφειλής 7.200 ευρώ, οι 72 δόσεις αντιστοιχούν σε 100 ευρώ τον μήνα και οι 120 σε 60 ευρώ. Στο παράδειγμα δεν περιλαμβάνονται τόκοι ή άλλες επιβαρύνσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή θα είναι 30 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα πληρώνει κάθε οφειλέτης θα εξαρτάται από το ύψος της οφειλής που ρυθμίζεται και τον αριθμό των δόσεων.





Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Παράλληλα, στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις που προκαλεί η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυρίως στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η επιδότηση στο δίκτυο διαμορφώνεται σε 12 λεπτά προ ΦΠΑ ή 15 λεπτά μαζί με τον ΦΠΑ, έναντι 10 λεπτών που ίσχυαν προηγουμένως, και θα εφαρμοστεί από την 1η έως και τις 15 Οκτωβρίου. Το δημοσιονομικό κόστος μόνο για το συγκεκριμένο δεκαπενθήμερο υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα διυλιστήρια προχωρούν σε δικές τους εκπτώσεις, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του diesel κίνησης να εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η κυβέρνηση επέλεξε, πάντως, να ανακοινώσει την επιδότηση μόνο για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, καθώς η υψηλή μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην εξίσωση μπαίνει και η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Έως τις 14 Οκτωβρίου αναμένεται έτσι νέος γύρος ανακοινώσεων, τόσο για τη συνέχιση ή την προσαρμογή των παρεμβάσεων στα καύσιμα κίνησης όσο και για το ύψος της ενίσχυσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Στα 1,21 δισ. ευρώ ο συνολικός λογαριασμός

Μαζί με τη νέα παρέμβαση στο diesel, η κυβέρνηση παρουσίασε και τον συνολικό λογαριασμό των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1,21 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 669 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, ενώ ακόμη 541 εκατ. ευρώ συνδέονται με μόνιμες παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί που καταβλήθηκε τον Ιούνιο και κάλυψε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά, με κόστος 232 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, η οποία εφαρμόστηκε με διαφορετικό ύψος τους προηγούμενους μήνες, φθάνει μαζί με τη νέα παρέμβαση του Οκτωβρίου σε συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 216 εκατ. ευρώ.

Στον ίδιο λογαριασμό περιλαμβάνεται το fuel pass της περιόδου Απριλίου – Μαΐου, ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα, με κόστος 113 εκατ. ευρώ, καθώς και η επιδότηση λιπασμάτων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, συνολικού κόστους 48 εκατ. ευρώ.

Προβλέπεται επίσης αποζημίωση των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων, με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ.

Στο πακέτο εντάσσεται και η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση προσθέτει περίπου 70.000 δικαιούχους και ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ενοικιαστών που καλύπτονται σε περίπου 1 εκατομμύριο. Το πρόσθετο ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους αφορά τις ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους. Μετά τη διεύρυνση των δικαιούχων και την αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος σε σχέση με το 2025 υπολογίζεται σε 516 εκατ. ευρώ.