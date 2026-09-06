ΔΕΘ 2026: Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και επαγγελματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι του φετινού πακέτου

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και επαγγελματίες αναδεικνύονται στους μεγάλους κερδισμένους της ΔΕΘ, καθώς συγκεντρώνουν τις περισσότερες παρεμβάσεις άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος, φορολογικών ελαφρύνσεων και μόνιμων αυξήσεων από το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ για το 2027.

Το πακέτο της ΔΕΘ 2026 δεν ενεργοποιείται ολόκληρο την ίδια στιγμή, καθώς εργαζόμενοι όπως οι ιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 την αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου, ενώ το βασικό κύμα των μέτρων έρχεται μέσα στο 2027 και οι αλλαγές σε μισθούς, προκαταβολή φόρου και ηλεκτρικό ρεύμα ολοκληρώνονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

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Πρώτοι στη σειρά των πληρωμών βρίσκονται ιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα λάβουν και αναδρομικά τη διπλή επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για το 2025, επίσης διπλή για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Διπλό όφελος για τους εργαζομένους

Για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, το όφελος θα προέλθει από τον συνδυασμό της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027 και να φθάσει στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για όσους έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, οι μικτές αποδοχές θα διαμορφωθούν έως τα 1.300 ευρώ. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2027 οι εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι μειώνονται κατά ακόμη 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

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Με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, νέος εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό θα έχει ετήσιο όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028. Εργαζόμενος με τρεις τριετίες και σημερινό καθαρό μισθό 959 ευρώ υπολογίζεται ότι θα κερδίσει συνολικά 1.055 ευρώ το 2028.

Στο Δημόσιο, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα περάσει οριζόντια και στα μισθολογικά κλιμάκια, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις έως 80 ευρώ μικτά τον μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα προσμετράται και στις συντάξιμες αποδοχές.

Ενδεικτικά, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 964 ευρώ στη διετία.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι θα δουν την πρώτη αλλαγή στις 30 Νοεμβρίου 2026, όταν η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται κατά 100 ευρώ και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά.

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η αύξηση του ποσού, αλλά και η διεύρυνση της περιμέτρου, καθώς δικαιούχοι θα είναι πλέον όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα καταβληθεί σε άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου θα προκαταβληθούν και οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου, με την αναπροσαρμογή να υπολογίζεται βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Μηδενικός φόρος και νέος «κουμπαράς» για τις οικογένειες

Στις οικογένειες, το μεγαλύτερο άμεσο φορολογικό όφελος αφορά τους τρίτεκνους. Από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και φθάνει στα 25.364 ευρώ. Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική επιβάρυνση.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, καλύπτοντας γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 2026. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το ποσό αυξάνεται από τα 3.500 στα 4.500 ευρώ και για το πέμπτο από τα 3.500 στα 5.500 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιείται και ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο που τοποθετούν οι γονείς, έως 1.200 ευρώ ετησίως, με το πλαφόν να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Σύμφωνα με το κυβερνητικό παράδειγμα, ο επενδυτικός λογαριασμός θα μπορεί να ξεπεράσει τα 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Στις παρεμβάσεις που ενισχύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ακόμη το νέο «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, η μείωση κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από τον Ιανουάριο του 2027 και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.

Μικρότερος φόρος για επαγγελματίες και αγρότες

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η αλλαγή ισχύει από το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, με ειδική πρόβλεψη για τη Δυτική Μακεδονία και τα ταξί. Στο παράδειγμα επιχείρησης εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το όφελος φθάνει τα 2.534 ευρώ τον χρόνο.

Από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται από το 55% στο 50%. Για τις επιχειρήσεις, η προκαταβολή θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 80% κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το φορολογικό έτος 2028, μέχρι να περιοριστεί στο 50%.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026, ενώ στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα μηδενιστεί το 2029. Επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη που κατέβαλλε τέλος επιτηδεύματος 1.600 ευρώ δεν θα έχει πλέον τη συγκεκριμένη επιβάρυνση από το 2027.

Στους μεγάλους κερδισμένους εντάσσονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς μηδενίζεται από το φορολογικό έτος 2026 ο φόρος εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ. Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει μηδενικό φόρο, ενώ στα 30.000 ευρώ η επιβάρυνση μειώνεται από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 αρχίζει και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης απευθείας στην αντλία.