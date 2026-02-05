Χρηστικά

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ευνοϊκή ρύθμιση για ΑμεΑ

Εντάσσονται στην ομάδα βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, κατά 50%, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων
iStock
iStock

Την ένταξη της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των ΑμεΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%) στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τις τράπεζες – μέλη της.

Πιο συγκεκριμένα, θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου σε ελβετικό φράγκο, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo