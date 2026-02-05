Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ευνοϊκή ρύθμιση για ΑμεΑ

Την ένταξη της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των ΑμεΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%) στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τις τράπεζες – μέλη της.

Πιο συγκεκριμένα, θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου σε ελβετικό φράγκο, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.